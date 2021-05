Lo que tiene que saber sobre la propuesta de matrícula cero en universidades públicas

Heinar Ortiz

En medio del paro nacional, el presidente Iván Duque hizo un anuncio clave para los jóvenes y estudiantes del país. El mandatario dijo que para el segundo semestre de 2021 los estudiantes de estratos uno, dos y tres tendrán matrícula cero garantizada, punto que hace parte de las exigencias de los manifestantes.



Pero el anuncio ha generado varias preguntas, entre ellas, a cuántos estudiantes cubrirá, qué requisitos habrá, si será una medida permanente, entre otras. Estas son las claves para entender el anuncio de matrícula cero del Gobierno Nacional.



¿A quiénes cubrirá?



La matrícula gratuita para el segundo semestre de 2021 aplicará para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que estén aceptados o estén cursando sus estudios de pregrado en instituciones de educación superior pública del país.



Pero esta vez no se incluirá solo a las universidades públicas, sino también a todos los institutos de educación técnica y tecnológica del país.



¿Cuántos estudiantes se beneficiarán?



Según anunció la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se beneficiarán 695.000 estudiantes en el país, es decir, el 97% de los estudiantes de las instituciones públicas de Colombia. En total se beneficiarán estudiantes de las 63 Instituciones de Educación Superior públicas.



¿De dónde saldrán los recursos para financiar la matrícula cero?

​

La ministra anunció que los recursos se moverán por medio del Fondo Solidario para la Educación, que fue creado por el decreto legislativo 662 de 2020.



El fondo recibirá recursos adicionales provenientes del ahorro de otras carteras, logrado gracias al decreto de austeridad que puso en marcha el Gobierno Nacional en el mes de abril.



“Gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda encontramos unos ahorros en otras carteras, dada una resolución de austeridad que comenzó a regir a partir de abril, y se le da prioridad a tener gratuidad a los estratos 1, 2 y 3”, afirmó Angulo.



Estos recursos se sumarán a los destinados a financiar el programa Generación E y a los recursos de gobernaciones y alcaldías para las instituciones públicas, con lo que, según la ministra, se invertirán al menos 600.000 millones de pesos para garantizar educación gratuita a los estudiantes.



¿Será una medida permanente?



Por ahora, la medida solo aplicará para el segundo semestre del año 2021. Sin embargo, la ministra enfatizó en que actualmente el gobierno trabaja en encontrar la forma de que la matrícula cero sea una política de estado que se garantice y se sostenga a lo largo del tiempo.



“Es solamente para este semestre, mientras podemos hacer todo el proceso de un proyecto con el Ministerio de Hacienda que lo haga sostenible, que lo haga viable”, afirmó Angulo.



Y agregó: “Queremos hacer de esto una política de estado. Esto implica seguir trabajando. Tenemos reunión con estudiantes. Hay que mirar en el Ministerio de Hacienda y mirar en el legislativo cómo se logra que esto no solo sea un esfuerzo momentáneo sino que logre quedar como una política de estado”.



¿Para acceder a la matrícula gratuita hay que cumplir algún requisito?

Además de hacer parte de los estratos 1, 2 o 3, los estudiantes no tendrán que cumplir requisitos adicionales.



Sin embargo, la ministra explicó que en el futuro, cuando se logre esta matrícula como una política de estado, se definirán requisitos que podrían tener que ver con el buen desempeño o con la permanencia en el programa. Pero serán aspectos a discutir en el futuro.



¿El dinero se gira directamente a las universidades?



Sí. Según explicó la ministra de Educación, la transferencia del dinero se hace directamente a las universidades e instituciones públicas. La transferencia se realiza a la institución por estudiante atendido.



¿Los estudiantes deben seguir algún proceso para acceder al beneficio?



No. La ministra explicó que la universidad se comunicará directamente con cada estudiante y adelantará los detalles del proceso.



“La ventaja de hacer este anuncio en mayo, cuando se está culminando el semestre ,es que en junio se harán los procesos operativos y se comunicarán con los estudiantes”, afirmó.



¿Y qué opinan los estudiantes del anuncio del Gobierno Nacional?



Desde la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) afrimaron que “cualquier avance en materia de matrícula cero es una victoria de la lucha estudiantil y no una dádiva del Gobierno”.



“Es una petición histórica del movimiento universitario en su diversidad y especialmente desde el comienzo de la pandemia (hace más de un año)”, afirmaron.



Desde ACREES afirmaron que este anuncio demuestra que sí hay plata para la matrícula cero, pero lo que sucede es que no hay una voluntad política del Gobierno Nacional. “Se ha ganado con movilización. Ratificamos que sí hay plata para garantizar matrícula cero al 100% de estudiantes”, indicaron.



Sin embargo, aunque afirmaron que es un logro, aseguraron que están en alerta, y enviaron de forma inmediata un derecho de petición al gobierno para conocer detalles del plan de matrícula cero, pues aseguran que el gobierno ha sido tramposo en pasados anuncios sobre el tema.



“El año pasado, Iván Duque habló de matrícula cero, y solo fue el 12% de lo correspondiente a un semestre, descargando la responsabilidad del Gobierno Nacional en las universidades, departamentos, municipios y familias. Profundizando la histórica crisis financiera”, enfatizaron.