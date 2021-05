Tercera etapa de vacunación contra covid-19 será progresiva, dice Minsalud

Valentina Rosero Moreno

Luego de que el presidente Iván Duque anunciara este martes el comienzo de la etapa tres del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, comenzaron a conocerse los detalles sobre cómo se adelantará esta fase que, según el Ministerio de Salud, incluye aproximadamente a 6.506.321 personas.



Lo primero que se anunció es que la etapa no comenzará en su totalidad a partir de este miércoles, es decir, las personas con comorbilidades o personas entre 50 y 59 años, algunas de las poblaciones incluidas, no van a comenzar a ser agendados de forma inmediata por parte de las IPS.



Así las cosas, el Ministerio de Salud anunció que comenzará con pilotajes y se adelantará de manera progresiva.



Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, indicó que "no solo se trata de regímenes especiales, sino que también prioriza a poblaciones por edades, comorbilidades y grupos específicos como el de las madres comunitarias y cuidadores”.



¿Cómo se adelantará entonces esta etapa?



Según Bermont, en un primer momento la etapa comenzará con pilotajes con los regímenes especiales con el fin de pulir la logística de la etapa y definir la microplaneación y las estrategias de vacunación que se emplearán a lo largo de la misma.



Los pilotajes se harán con los agentes educativos, madres y padres comunitarios del Icbf, pero también con docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico de los establecimientos de educación inicial, básica primaria, básica secundaria y educación media; y personal de Fiscalía, Fuerzas Militares y Policía.



“Empezaremos por establecer el derecho fundamental a la educación de los niños, vacunando a los docentes. El derecho a la seguridad, vacunando a todas las fuerzas militares. El derecho al cuidado de los niños vacunando a todas las madres comunitarias del Icbf, y el derecho a la justicia vacunando a personal de la Fiscalía”, explicó Bermont.



El funcionario explicó que ya se están organizando las mesas y grupos de trabajo con estos regímenes para adelantar los pilotos y el cargue de las bases de datos de información a la plataforma Mi Vacuna.



Bermont dijo además que cuando se logre un avance del 65% de cobertura en la etapa dos, se abrirá totalmente esta nueva etapa con todas las poblaciones incluidas en la misma.



“Se espera que conforme se consiga una mayor cobertura de los adultos mayores de 60 años y Talento Humano en Salud, se incremente la distribución de vacunas a los grupos de la etapa 3 y se dé apertura a la vacunación de todos los siguientes grupos que la constituyen”, explicó.



Será el Ministerio quien anuncie el momento en que se ampliará la asignación de dosis de vacunas y el agendamiento de personas para cubrir a todos los grupos que hacen parte de la etapa tres.



El Ministerio recordó además que el inicio de la etapa tres no detendrá la aplicación de dosis a las poblaciones que hacen parte de las etapas uno y dos.



Es importante recordar que la etapa tres incluye a:



- Población entre 50 y 59 años.



- Población entre 16 y 59 años que presente al menos una de las siguientes condiciones: Enfermedades hipertensivas, enfermedad isquémica aguda del corazón, insuficiencia cardiaca, arritmias cardíacas, enfermedad cerebrovascular, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC, asma, obesidad grado 1, 2 y 3, es decir, personas con índice de Masa corporal mayor a 30, en lista de espera de trasplante de órganos vitales, post trasplante de órganos vitales, desórdenes neurológicos, síndrome de Down, inmunodeficiencia primaria, esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes, autismo, trastorno bipolar, discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática o fibrosis quística.



- Agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los servicios de primera infancia, identificados por Icbf.



- Docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico y administrativo de los establecimientos de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria, educación media y educación superior.



- Cuidadores de poblaciones de especial protección.



- Fuerza pública.



- Guardia indígena y guardia cimarrona.



- Talento humano de funerarias, centros crematorios y cementerios que manipulen cadáveres.



- Personal de la Unidad de Búsqueda de Personas.



- Personal de Migración Colombia.



- Máxima autoridad de Policía y Sanitaria nacional, municipal, distrital y departamental.



- Personal de la Fiscalía General de la Nación.