Valle del Cauca, la región con más fallecidos “vacunados” contra el covid-19

Heinar Ortiz

El Valle del Cauca encabeza el primer lugar a nivel nacional en casos de “colados” en las etapas del plan de vacunación y personas fallecidas que aparecen vacunadas contra el Covid-19, según lo reveló este martes la Contraloría General de la República.



En efecto, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría, en el Departamento se han contabilizado 29 de los 86 casos de personas reportadas como fallecidas en las bases de la Registraduría Nacional que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.



El escalafón lo completan Antioquia con trece casos, Atlántico con once y Bolívar con cuatro, indicó la Contraloría.



Los demás casos corresponden a los departamentos de Magdalena (4), Nariño (4), Huila (4), Boyacá (4), Norte de Santander (3), Cauca (2), Cundinamarca (2), Santander (2), Bogotá (1), Meta (1), Quindío (1) y Tolima (1).

Asimismo, en el Valle del Cauca se habrían registrado 342 de los más de 1300 ‘colados’ que se habrían saltado su turno en la vacunación, en etapas en las que apenas se le ha aplicado el biológico a mayores de 60 años.



De hecho, las más de 1300 personas son menores de 60 años, y no son profesionales, docentes o estudiantes del sector de la salud, ni tampoco personal de apoyo o talento humano de servicios de salud.



Los departamentos que más reportan ‘colados’ después del Valle del Cauca fueron Santander (206), Caldas (152), Atlántico (108), Bolívar (64), Tolima (64), Antioquia (63) Nariño (49), Huila (48), Magdalena (45) y Bogotá (39).



Los demás casos se han identificado en Boyacá (29), Cesar (28), Cauca (27), Norte de Santander (25), Quindío (25), La Guajira (19), Vichada (8), Chocó (7), San Andrés (6), Risaralda (6), Arauca (5), Casanare (5), Córdoba (1) y Guaviare (1).



Por otro lado, la Contraloría también halló 229 personas con reporte de doble vacunación, es decir, que figuran como si hubiesen recibido dos o tres dosis en menos de diez días. Estos casos han crecido más del triple, pues en el primer reporte del ente de control se encontraban solo 59 casos de personas con doble vacunación.



Sin embargo, la entidad informó que 228 de estas personas también fueron retiradas de las bases de datos. “De 229 personas que fueron reportadas a la Superintendencia Nacional de Salud, a los entes de control y seguimiento, al Ministerio y a las secretarías departamentales, hoy aparecen eliminadas. Solamente encontramos una de esas personas y no nos han dado las razones por las cuales fueron eliminadas”, explicó Lina María Aldana, contralora delegada para el Sector Salud.



Por último, la Contraloría evidenció que algunas IPS no han reportado la aplicación de más de 1.300.000 vacunas en la base de datos Paiweb.

Tras las irregularidades evidenciadas, la Contraloría hizo un especial llamado al Ministerio de Salud para actualizar los datos de la plataforma Paiweb, fundamentales para la vigilancia al proceso de vacunación contra el coronavirus.