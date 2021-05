CAI y estaciones de Policía, afectados por situación de orden público en Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

La actual situación de orden público en Cali también ha generado una serie de movimientos y complejidades entorno a las estaciones y CAI de Policía, que incluso ya venían presentando traslados de presos y otras emergencias por hacinamiento.



Además, varias estaciones han sido blanco de ataques, intentos de fugas y motines. El domingo pasado, por ejemplo, a los detenidos en el CAI de Ciudad Jardín los tuvieron que trasladar de emergencia, previniendo así que presentaran incidentes en medio de las manifestaciones ocurridas en el sur de la ciudad.



Por lo anterior, la Policía dejó claro que las personas que se ven en un video por redes sociales entrando a una camioneta tipo panel, eran detenidos del CAI de Ciudad Jardín.



Asimismo, la Policía se pronunció para dejar claro el acontecimiento, y dijo que “es importante anunciar que estas personas se encontraban dentro del CAI de Ciudad Jardín en calidad de detenidos y fue necesario su traslado para preservar su vida, toda vez que por parte de un grupo de indígenas, se pretendía vandalizar el Centro de Atención Inmediata. Hacemos un llamado a la ciudadanía para romper la cadena de la desinformación”, manifestó la entidad.



Por otra parte, otro video que ubica a la estación La Sultana, en Siloé, registró la semana pasada una fuga de 24 personas que se encontraban allí detenidas. Las autoridades indicaron que de ese total, 20 fueron recapturadas y los otros son buscados.



Igualmente, vecinos también dijeron que varios de los que se habían escapado estaban prontos a cumplir con su proceso, así que solo salieron alarmados por lo ocurrido en los puntos de tensión de Siloé y poco a poco algunos volvieron.



Cabe mencionar que en la capital del Valle hay 27 estaciones y subestaciones de Policía que actualmente se encuentran en emergencia tras la amenaza constante del covid-19 y el hacinamiento. Pero ahora, preocupa que varios de estos lugares están muy cerca de los puntos álgidos de las manifestaciones que se gestan por el actual paro nacional.

Lea también: ¿La ciudad se le salió de las manos a la Alcaldía? Responde el Secretario de Seguridad, Carlos Rojas



La capacidad de los recintos de detención transitoria, que es solo para pocas personas en vía de judicialización, se desbordó al punto que cada 24 horas aparecen nuevos capturados, resultado de redadas, allanamientos y operaciones. La mayoría de las personas que figuran en estos centros, son jóvenes que llevan semanas de reclusión y que no se ha legalizado su captura, pese a que la Corte Constitucional ha reiterado que su estancia no debería de superar las 36 horas.



Al respecto, Harold Andrés Cortés, personero Municipal, dijo que “la situación de las estaciones de Policía es delicada, porque supone grandes riesgos de seguridad para los detenidos, sus familias y los uniformados, por agresiones físicas, posibles amotinamientos y fugas, además de peligros respecto a enfermedades infecto-contagiosas”.



A su vez, el experto en temas de seguridad ciudadana Alberto Sánchez manifestó que “falta llevar a la discusión pública el hecho de que en Cali, a la fecha, van casi 250 uniformados heridos. Esto es importante por dos razones, la primera porque habla de la complejidad de lo que está pasando y ha pasado en la ciudad. Es decir, este no es un asunto menor ni es una contingencia de baja intensidad que haya dejado afectados únicamente a los manifestantes que se vieron envueltos en choques y abusos de la Fuerza Pública, sino porque para las mismas autoridades ha sido tremendamente difícil gestionar una crisis política de esta magnitud con herramientas únicamente del servicio de Policía”.



“Lo último es que en Cali, a diferencia de otras ciudades del país, los policías están en un riesgo objetivo mayor por el entorno geográfico, social y criminal en el que funciona la ciudad. Esto es importante porque aparte de todo lo que ha pasado estos días, en la ciudad esto también representa riesgos mayores para la prestación del servicio habitual de Policía durante una contingencia de paro nacional. Entonces esto ha generado un muy alto número de uniformados heridos y lesionados, lo cual reduce las capacidades de acción en la Policía Metropolitana de Cali”, dijo Sánchez.



Por su parte, para el experto en seguridad Gustavo Orozco la “situación es muy delicada para estas personas que se encuentran ahí detenidas, ya que ellos tienen que escuchar los sonidos de las papas bombas, molotov y las piedras. Claro, ellos se empiezan a alistar para salir, con temor de quedarse y que ocurra un incendio en la estación y ellos ahí encerrados. La situación es delicada, sin duda un problema que debemos resolver”.

Puede leer: Alerta por ataques a bala desde vehículos particulares contra manifestantes en Cali

Estaciones

Así está el hacinamiento, según la Personería.



Decepaz: 100 capturados (capacidad para 5), hacinamiento del 1900%

La Sultana: 36 detenidos (capacidad 2), hacinamiento 1700%

El Lido: 67 detenidos y hacinamiento de 1240%

Terrón Colorado: 15 detenidos. hacinamiento 1400%

El Guabal: 112 presos y hacinamiento 348%

El Diamante: 113 detenidos y hacinamiento 1030% (capacidad para 10).

Los Mangos: hacinamiento 530% y 126 detenidos. Capacidad: 20.

Junín: 23 detenidos y hacinamiento del 1050%. Cupo para 2.