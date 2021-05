¿Qué ha pasado y en qué van las investigaciones de Fiscalía durante el paro?

Alejandro Cabra Hernandez

El director de la Fiscalía Seccional Cali, Jhon Fredy Encinales Lota, fue nombrado en el cargo el 26 de diciembre pasado. Llegó procedente de Arauca, donde se destacó por dirigir varios operativos contra el crimen organizado en esa región. Conoce bien a la capital del Valle, donde nació, y entiende sus dinámicas.



La primera investigación grande que le tocó coordinar, tal vez, fue la de la masacre de los cinco menores en el barrio Llano Verde, oriente de Cali, ocurrida el pasado 11 de agosto.



Y desde hace unas dos semanas, su atención ha estado centrada en todo lo relacionado con el paro nacional y lo ocurrido en Cali. En medio de todo esto, el fiscal Encinales dialogó con El País sobre varios temas.



Fiscal, ¿qué avances hay por las investigaciones de los desmanes en Cali en el marco del paro nacional?

​

Entre los resultados más recientes está el del lunes pasado, cuando se logró que un juez enviara a la cárcel a tres hombres por su presunta responsabilidad en delitos cometidos el pasado 4 de mayo en el sector de La Luna. Al parecer, los señalados tenían en su poder una caja fuerte de un cajero automático que fue objeto de vandalismo y destrucción. Pero hemos recibido más de 300 denuncias de todo tipo. Entre ellas hay denuncias de personas privadas, del gremio financiero, comercial, servidores públicos (sobre todo lesiones personales contra miembros de la Fuerza Pública), entre otros.



¿Qué manejo se le está dando a las denuncias que llegan relacionadas con el paro, como homicidios, desapariciones, vandalismo y presuntos excesos de la Fuerza Pública?

​

La Fiscalía está trabajando desde el día uno del paro, no hemos descansado. En Cali, el propio Fiscal General de la Nación está muy pendiente de las investigaciones. Hemos creado grupos especiales para investigar casos puntuales, como los desmanes de La Luna, Siloé, Ciudad Jardín, entre otros. Estamos recolectando las pistas que permitan esclarecer los presuntos hechos de muertes violentas en medio de las protestas, también tenemos carteles de los más buscados por hechos de vandalismo, donde ya se han producido capturas. Además, se ha podido localizar a varias personas que estaban reportadas como desaparecidas. Y se revisan videos para establecer responsabilidades en casos de presuntos excesos de las autoridades. Sin embargo, para cada uno de los casos necesitamos más denuncias formales y no solo reportes.



Fiscal, cambiando de tema un poco, ¿qué radiografía puede hacer de la capital del Valle, su ciudad natal?

​

Bueno, puedo hacer remembranza de mi niñez en Cali y veo esa cultura ciudadana que existía, ese respeto y cariño que había hacia el otro y que se ha perdido hoy en día en algunos sectores y en algunos ciudadanos. Y ahora que estoy metido en el tema delincuencial veo una Cali con unas diferencias sociales muy fuertes y arraigadas. También noto que llegó demasiada población de otras zonas del país y esto ha generado una convulsión social de la ciudad, además del tema del narcotráfico que está muy marcado en la capital del Valle.



¿Qué tan marcado está el flagelo del narcotráfico en la ciudad?

​

El narcotráfico sigue siendo muy fuerte en Cali y esto trae como consecuencia la creación de grupos delincuenciales en la ciudad, los cuales luchan por controlar el negocio y el territorio, lo que desencadena también delitos como el homicidio. En Cali, la mayoría de asesinatos es bajo la modalidad de sicariato y relacionado con el narcotráfico. Acá, a diferencia de Medellín, por ejemplo, la delincuencia organizada está muy fragmentada, aquí son muchas y pequeñas bandas, y por eso la dificultad para poder impactarlas. Pero estamos trabajando para derrotar todo este flagelo y devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.



¿Qué más está afectando a Cali?

​

También ser la capital del Pacífico. Es decir, todo lo que tenga que ver con el tema del narcotráfico y la criminalidad en la región afecta a Cali. Lo que pasa en Buenaventura, en el norte del Valle, en el sur, en Cauca, en Nariño y demás. Por ejemplo, la reciente situación de violencia en Buenaventura y los operativos que se hicieron allá impactan a Cali de alguna manera, pues algunos coletazos de esa violencia vienen a parar acá. Ante eso, realizamos un trabajo especial con la Policía e intervenimos casi 50 días algunas zonas, sobre todo las del oriente de la ciudad.



¿Cómo va la ofensiva que se hace en cinco comunas de Cali?

​

Va bien, trabajamos especialmente en las comunas 13, 14, 15, 16 y 21, del oriente de la ciudad. Estas zonas colocan más del 45 % de los homicidios registrados en Cali, lo cual es un factor importante por el cual intervenimos, también porque en este distrito es donde se incauta el mayor número de armas. Esta ofensiva no solo es una concentración de actividades judiciales, sino una estrategia de recuperación zonal, que beneficie a toda la comunidad.



Fiscal, ¿cómo entender que en una ciudad maten a más de mil personas cada año y cómo combatir el homicidio de manera efectiva?

​

En el análisis que nosotros hacemos de este fenómeno, por ejemplo, está que el 60 % de las personas involucradas en el tema de los homicidios en la ciudad está o estuvo en actividades delictivas. Además de que Cali es un epicentro muy fuerte de todo el Occidente del país, como lo he dicho. Pero en general, estamos haciendo todo un trabajo estructural. La misión es desarticular estructuras y buscamos que con eso se reduzca el homicidio, de lo contrario será un fracaso. En esto hay un trabajo articulado con Policía, Ejército, Alcaldía, entre otros.



De la misma manera venimos atacando muy fuerte la instrumentalización de adolescentes para la comisión de homicidios. Quiero anotar igualmente que en el tema de los feminicidios en la ciudad se hace un trabajo fuerte y podría decir que en más del 90 % de casos logramos esclarecerlos, es decir, capturar al responsable y judicializarlo.



¿Y qué hacer con el tema de los hurtos, que azota fuerte a Cali?

​

Actualmente tenemos unos temas muy complejos, como es el del hurto, que además con lo de la pandemia se ha agravado más. Hemos venido cambiando la forma de combatir este delito en Cali, de manera más estratégica. El hurto a personas es el que más afecta a la comunidad, pero también hay un hurto que muchos no ven, que es el hurto informático y que con la pandemia ha aumentado casi un 85 % las denuncias. A todo le estamos trabajando.



¿Por qué la Fiscalía insiste tanto en la importancia de la denuncia?

​

La ciudadanía debe de entender que cuando sea víctima de algún delito debe denunciar, es un deber que sirve para que el Estado se mueva. Tenemos los canales habilitados, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, como lo son la plataforma ‘Adenunciar’, que se encuentra en las páginas web de la Fiscalía y la Policía, la línea celular gratuita 122 y el correo: atencionusuario.cali@fiscalia.gov.co La denuncia es lo que permite que nosotros movamos el aparato judicial y así responderle a la comunidad.