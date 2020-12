Así será el búnker de la Fiscalía en el centro de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Según anunció el pasado martes el presidente Iván Duque, el Búnker de la Fiscalía General de la Nación en Cali será una realidad. La construcción del proyecto, que estará ubicado en el centro de la ciudad, comenzará el año entrante.



De acuerdo con lo manifestado por el Mandatario, la aprobación del cupo para la alianza público-privada permitirá realizar la obra. Duque además indicó que con la oficialización del cupo, se da cabida al proceso licitatorio para el inicio de las obras.

“La obra ha sido un anhelo de décadas para la comunidad de Cali y para la Fiscalía, para seguir con la lucha contra el crimen en el sur del país. El proyecto va representar una transformación urbana y social, además va generar empleos en medio de la reactivación económica”, dijo Duque.



Frente al anuncio realizado por el Presidente, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, por medio de su cuenta de Twitter declaró que “haber logrado que la capital del Valle tenga una inversión de $1.2 billones para la construcción del Búnker en el centro, es un logro de impactos poderosos, integrará servicios y generará empleos”.



Asimismo, congresistas del departamento celebraron el anuncio y afirmaron que el Bloque Parlamentario en alianza con la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y el Gobierno Nacional, adelantó gestiones para que el Búnker fuera una realidad no solo para Cali, sino también para la región.

De igual manera, el Bloque Parlamentario dio más detalles sobre lo que será este proyecto y explicó que “el edificio de la Fiscalía en la ciudad se levantará en un área de 17.000 metros cuadrados y estará ubicado al frente del Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano y constará de tres bloques”.

Según los diseños de la Fiscalía General de la Nación, así lucirá el Búnker que empezará a ser construido en el 2021. Especial para El País

A su vez, el senador Carlos Abraham Jiménez, presidente del Bloque Regional, recalcó que con la implementación del Búnker de la Fiscalía en Cali, se espera que la justicia llegue oportunamente a toda la ciudadanía.



Además, el congresista agregó que esta es una necesidad del sector judicial para beneficio de los caleños, por lo cual, “esperamos que la atención a la ciudadanía mejore considerablemente y las audiencias se puedan desarrollar conforme a la programación”.



Por su parte, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Fabio Arroyave, dijo a través de sus redes sociales que “se acaba la fiesta a la delincuencia. Un billón de pesos para construir el Búnker de la Fiscalía en Cali, gestión que celebramos y que sirve para combatir la delincuencia y la impunidad que nos azota”.



Según explicaron las autoridades nacionales y locales, se estima que la construcción inicie en el segundo semestre del 2021. Igualmente, indicaron que esta será una de las obras principales de Ciudad Paraíso, un proyecto de renovación urbana que se está desarrollando en la capital del Valle.

¿Cómo será el Búnker?

​

De acuerdo con lo explicado por la Fiscalía General de la Nación, el Búnker estará ubicado en la Carrera 10 entre calles 12 y 13, en el centro de Cali, y será construido en un lote que en el 2009 fue cedido por Jorge Iván Ospina en su primera administración.



De hecho, debido a que pasaron varios años y el proyecto no se concretaba, a inicios de este año el Alcalde dio un ultimátum a la Fiscalía para que definiera su intención de construir el Búnker o, de lo contrario, Ospina dijo que le iba a pedir al ente que devolviera el lote a la ciudad para desarrollar otro tipo de proyecto.



Ante esa solicitud, meses después la entidad presentó los diseños del proyecto y el fiscal general, Francisco Barbosa, declaró que se comprometía a entregar la obra antes de finalizar su periodo al mando de la Fiscalía.



Ahora que el Búnker de la Fiscalía en Cali será una realidad, el ente detalló que este alojará a un estimado de 1400 funcionarios y tendrá 20 pisos. Además, estará dividido en tres bloques: uno para las dependencias de apoyo a la gestión, otro para el área de fiscalías, y el tercero para el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI.



El proyecto que concentrará las trece sedes de la Fiscalía Seccional Cali, que actualmente se encuentran ubicadas en diferentes zonas de la ciudad, es una de las obras que, junto a Cali Inteligente, conforman el plan parcial Ciudadela de la Justicia.



De acuerdo con lo indicado por el gerente de la Empresa para la Renovación Urbana, Emru, Yesid Cruz, la Ciudadela de la Justicia es uno de los tres proyectos que componen Ciudad Paraíso. Por su parte, Cali Inteligente será un espacio de innovación digital y participación ciudadana.



Asimismo, Cruz declaró que “este edificio va a contar con lo último en tecnología en términos de criminalística, por eso la inversión va a ser muy cuantiosa. El Búnker contará con laboratorios sofisticados, tendrá todo el equipamiento digital que es requerido para la labor que cumple la Fiscalía”.



Finalmente, el gerente de la Emru afirmó que “aunque la gente no se lo imagina, este proyecto traerá muchos beneficios para la ciudadanía. Muchas veces los trámites internos se vuelven dispendiosos porque no se tiene centralizada la operación. Con el Búnker se va a consolidar un servicio más rápido, todo lo que se pueda necesitar de la Fiscalía va a estar en un solo lugar”.

Ciudad Paraíso

​

El proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso está compuesto por tres planes.



Uno de ellos es la Ciudadela de la Justicia. El Búnker de la Fiscalía y Cali Inteligente la conforman.



El Calvario es otro de ellos. La estación central del MÍO, un proyecto comercial y uno de vivienda estarán ahí.



El plan de San Pascual es el último. Este tiene un retraso y está en etapa de compra de predios.