Video: tres hombres roban una tienda en El Refugio, sur de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En video quedó el momento en el que tres hombres ingresaron a una tienda ubicada en el barrio El Refugio, sur de Cali.



El hecho se registró sobre las 3:47 de la tarde de este miércoles, en la Carrera 67 #2-03, comuna 19.



En las imágenes se ve cuando tres hombres, a bordo de dos motocicletas, ingresaron al establecimiento y hurtaron el dinero de la caja registradora.



Además, uno de los delincuentes le quitó el celular y el dinero a un cliente que se encontraba en la tienda al momento del atraco.

En el video también se ve como otro de los asaltantes se lleva varios elementos que hay en una vitrina, una garrafa de aguardiente y una botella de ron.



De acuerdo con lo que Carlos Ortiz, edil de la comuna 19 le contó a El País, una vez se reportó el hurto, se puso en aviso a las autoridades, quienes manifestaron que iniciaron labores de búsqueda de los ladrones.



"La situación de los atracos en la comuna 19 están aumentando, sobre todo en los barrios El Refugio, Pampalinda, El Lido y Cuarto de Legua. En las noches se escuchan hasta disparos", dijo.



Según Ortiz, los hurtos de autopartes; los atracos en restaurantes, tiendas y apartamentos ocurren casi a diario desde que inició el mes de diciembre.



"Los robos vienen en aumento desde hace 15 días. La mayoría no quedan registrados en videos porque no todos los establecimientos cuentan con una cámara de seguridad. Hemos denunciado esto con la Policía y la Alcaldía, pero hasta ahora no nos han dado respuesta", señaló.



Ante esto, el edil trabaja en una propuesta para frenar los atracos en este sector de la ciudad. Dicha iniciativa sería presentada al Concejo de Cali.



"Hablando con las víctimas de los diferentes hurtos y con varios testigos de estos hechos, hemos establecido que los atracadores hacen parte de bandas organizadas, por eso vamos a pedirle al Concejo que estudie la posibilidad de que el Ejército intervenga en el sector, porque la situación de seguridad es insostenible", afirmó.

Estos hechos de inseguridad se suman al de una mujer amedrentada y robada, mientras trotaba, por tres sujetos en motocicletas en el norte de Cali, y al intento de hurto en una unidad residencial en el barrio San Fernando, ocurridos en los últimos días.