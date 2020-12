Video: Así intentaron robar unidad residencial en el barrio San Fernando de Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

Consternación han causado las imágenes de cuatro personas armadas reduciendo a un guarda de seguridad e ingresando a un edificio residencial de Cali, difundidas en las últimas horas en redes sociales.



Los hechos se registraron en horas de la tarde de este sábado, en el barrio San Fernando, sur de Cali, por la Carrera 27 con Calle 3.



De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, aunque los sujetos lograron ingresar al sitio, huyeron poco después y no realizaron ningún hurto en el lugar. Cabe resaltar que hasta el momento no hay ninguna denuncia formal por el hecho.



Al lugar llegaron unidades de la institución, quienes realizaron patrullajes por el sector pero no hubo capturas.

Los hechos

Cerca de las 3:30 p.m., un hombre llegó al conjunto residencial y se hizo como pasar como domiciliario para entregar una ancheta. Una vez el portero abrió la puerta y recibió el supuesto pedido, el falso 'delivery' lo amenazó con un arma y lo obligó a buscar algo en la portería.



Acto seguido ingresó otro de sus cómplices, quien también sacó un arma y obligó al guarda a caminar con ellos. Poco después, otras dos personas ingresaron al conjunto.

Después entran tres más e ingresan al menos en dos apartamentos. pic.twitter.com/n2ignhGvsA — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) December 13, 2020

En una cámara interna se ve como el falso domiciliario y su cómplice se llevaron al encargado de seguridad lejos de la visión del sistema de videovigilancia mientras las otras dos personas subieron las escaleras.



Uno de los delincuentes, de camiseta anaranjada, reapareció empujando e intimidando al portero, quien trató de oponer resistencia, mientras el falso domiciliario salió del edificio.



Casi tres minutos después los otros dos sujetos bajaron y salieron corriendo del conjunto residencial junto con el hombre de camiseta anaranjada. El guarda de seguridad intentó perseguirlos segundos después.