Las estrategias para evitar aumento de hurtos y casos de covid-19 en Cali durante diciembre

Erika Mantilla

Garantizar unas festividades de fin de año tranquilas para los caleños es un reto doble para las autoridades locales; porque esa tranquilidad no solo depende de que acierten en el plan de seguridad que han diseñado, sino de lograr que la gente acate por fin las decisiones de la Administración local.



Con el objetivo de velar por unas fiestas en paz, la Alcaldía de Santiago de Cali lanzó el Plan Navidad, en el que está dispuesta una serie de medidas para contener, entre otros, delitos comunes como el hurto, el cosquilleo y el atraco, que si bien no son de alto impacto, sí disparan la sensación de inseguridad en la ciudadanía.



Se contempla, además, en los componentes del Plan que fue lanzado esta semana, y que involucra todas las dependencias de la Administración Distrital, medidas para mejorar la movilidad, educación en cultura ciudadana y acciones para evitar la intolerancia y los comportamientos que afectan la convivencia en la ciudad.

Una ciudad segura

Uno de los principales componentes del Plan Navidad es el de la seguridad ciudadana, que involucra a la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía.



Entre sus aspectos principales está el reforzamiento de las calles con 500 agentes nuevos de Policía que deberán estar atentos a reaccionar ante posibles delitos y con quienes se busca disminuir, con su presencia, la sensación de inseguridad en la capital del Valle.



“A diferencia de otros lugares en el mundo, donde piensan que es la tecnología la que genera seguridad, en nuestro caso la presencia visible de la policía en esquinas, calles y lugares muy públicos es lo que hace que la gente sienta un poco más de seguridad. De ahí la importancia de contar con esos 500 nuevos agentes que han sido puestos por parte del Comandante de la Policía Metropolitana”, explicó el secretario Carlos Alberto Rojas.



No obstante, el concejal Milton Castrillón aseguró que en Cali todos los días aumentan los hurtos, los atracos y los homicidios. “Somos la capital del suroccidente en materia de narcotráfico y eso llevó a que el microtráfico creciera; y crece porque no tenemos cómo combatirlo socialmente a través de educación y la generación de empleo para los jóvenes”.



“No se están combatiendo las cabecillas de las casas criminales y mientras no se combatan con mayor pie de fuerza, no solo de policías sino policías judiciales para perseguirlos con inteligencia, tampoco tendremos un buen resultado. Lo peor es que si no tenemos recursos para combatirlos con mayor tecnología, difícilmente llegaremos a ellos; tampoco han querido entender ni el Gobierno local ni el Comandante de la Policía que hay que militarizar ciertos sectores de la ciudad porque de lo contrario no llegaremos a esos cabecillas”, señaló el concejal Castrillón.

Contra el contagio

Además de la seguridad, el Plan Navidad se centra en una problemática mayor porque no es un asunto de percepción, sino de realidad: el aumento de casos positivos para Covid-19.



Pese a que la pandemia está enlutando en promedio quince familias caleñas cada día, la gente no toma conciencia de la gravedad de la situación y ha hecho caso omiso a las decisiones y recomendaciones de la Alcaldía.



Al respecto, el secretario de Seguridad, Carlos Alberto Rojas, señaló que ya la ciudad frente al covid jugó un primer periodo del partido y en unos temas nos fue bien y en otros faltó, "pero ahora estamos en el segundo tiempo y si no nos cuidamos y no ceden los indicadores, habrá que tomar medidas más drásticas".



“Eso implicaría incorporar el Pico y Cédula nuevamente a partir del 16 de diciembre, si las cifras no ceden, y aumentar el horario de toque de queda y el horario de ley seca, lo que tendría un impacto gigante sobre lo que se ha venido recuperando en la ciudad en términos de economía nocturna”, advirtió el Secretario de Seguridad.



Apelando a cifras de comienzos de semana, la secretaria de Salud Pública, Miyerlandy Torres, señaló que ya habían sido revisados 2.200 establecimientos en la ciudad y que el 82 % de ellos cumplieron con los protocolos de bioseguridad y el 13 % se les aplicó medidas correctivas para que implementen las normas establecidas para evitar la propagación.



“Hasta ahora en Cali se han reportado 80.500 casos, se han registrado 2.300 fallecidos, se han recuperado del virus el 92 % y hay una ocupación de las unidades de cuidado intensivo cercana al 65 %, por ello la invitación es a comprometernos en el autocuidado, a tener fiestas en familia y a evitar aglomeraciones”, dijo Torres a comienzos de semana, pero las cifras se han hecho más preocupantes en estos últimos días.

El concejal Roberto Ortiz destacó que el Plan Navidad lanzado por la Administración local insista en las recomendaciones para que la gente las ponga en práctica en cuanto a seguridad y autocuidado con el Covid-19, pero agregó que “lo que preocupa es el poco interés del Alcalde en enfrentar el mayor problema que viven a diario los caleños y que es la inseguridad”.



Ese desinterés, de acuerdo con el concejal Ortiz, se ve reflejado en la baja ejecución del presupuesto de seguridad destinado para este año y la disminución de recursos para esa secretaría en el presupuesto del próximo año.



“Desde febrero se dijo que las cámaras de vigilancia en su gran mayoría estaban fuera de servicio por falta de mantenimiento; ahora se preocuparon en revisarlas ante las quejas ciudadanas. El presupuesto de la Secretaria de Seguridad recientemente iba en algo más del 50% en ejecución y si no hay inversión en la protección de los caleños, la delincuencia tendrá la ciudad a sus anchas”, indicó Ortiz.



Frente al tema de las cámaras, el Secretario de Seguridad acotó que ya tienen 650 cámaras en reparación. “Estamos verificando que se cumpla el contrato porque eso nos da una herramienta poderosa de gestión en torno a la seguridad y en términos reactivos porque es un sistema de registro muy valioso y tiene la cadena de custodia que nos facilita también la judicialización de personas que están dedicadas, por ejemplo, al hurto callejero que nos está pegando muy duro”.

Otros componentes

El complemento al Plan Navidad será el trabajo que viene articulando la Secretaría de Tránsito en el que un centenar de agentes están ubicados en sitios de alta afluencia en la ciudad realizando controles de velocidad y alcoholemia, a fin de reducir las cifras de mortalidad.



También con los Guardianes de Vida, que son cerca de 250 personas contratadas por la Alcaldía, se desarrollan actividades pedagógicas en barrios y comunas bajo la coordinación de secretarías como Bienestar Social, Salud, Gobierno y Secretaría General. También hay un componente lúdico que trabajan desde Paz y Cultura Ciudadana.