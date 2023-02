RBD en Colombia: ¿Se acabó la espera? Anahí reveló pistas sobre un posible concierto

Con los pelos de punta se encuentran los miles de fanáticos colombianos de la banda RBD, esto luego de que este domingo se conocieran varias pistas que revelarían que, tal y como se ha especulado, los mexicanos sí se presentarían en Colombia.



Luego de que se conoció que Colombia no estaba en la lista de países que la banda visitará en este 2023 con su gira de regreso a los escenarios, la cantante Karol G aseguró que realizaría una llamada y que intentaría hacerlo posible.



Lea además: ¿Lloró o facturó? Fiesta de Shakira se descontroló y la puso en líos con la policía



"Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia", escribió en su momento la reconocida cantante paisa.



Aunque la colombiana no se manifestó más al respecto, poco después de que salieron a la venta las entradas para las presentaciones de RBD en 26 ciudades diferentes del continente se rumoró que los mexicanos sí visitarían Colombia, pero que sería en una segunda versión de la gira.



Y, a pesar de que se llegó a asegurar que tanto Medellín como Bogotá estarían incluidas en la gira de despedida de la agrupación, no fue sino hasta este domingo que el sueño de muchos se empezó a ver como una realidad.



Lea también: ¿Rihanna, embarazada? imágenes evidencian que habría un nuevo bebé en camino



Esto luego de que Anahí, recordada por interpretar a Mía Colucci en la serie Rebelde de la cual surgió la banda, escribió en sus redes sociales un corto mensaje a Karol G que llenó de ilusión todos los rebeldes colombianos.



"Queeeeé crees @karolg ???!!!", fue el mensaje que escribió la mexicana en Twitter y que, aunque no significa nada, sí tiene ilusionados a miles de seguidores de la banda porque, además, el mánager de la banda, Guillermo Rosas, confirmó que a las 6 p.m. de este lunes 13 de febrero tenían una cita en Provenza, en Medellín.



Hasta ahora, ​Los Ángeles, Las Vegas, El Paso, Chicago, Arlington, Houston, New York, Miami, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo son algunas de las ciudades que visitarán Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.



Hasta ahora, la venta de boletería para la gira ha sido tan exitosa que RBD ha tenido que añadir muchas más fechas en estadios y arenas.