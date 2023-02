¿Lloró o facturó? Fiesta de Shakira se descontroló y la puso en líos con la policía

Salió a la luz una noticia no tan agradable para la cantante colombiana Shakira, pues se conoció que tuvo varios problemas con la policía en España, luego de que se saliera de control una fiesta en su casa, en medio del festejo de sus 46 años de edad.



Fue precisamente el 2 de febrero que la colombiana cumplió años y se le vio con una gran sonrisa compartiendo y saludando a sus fans, quienes la esperaban afuera de su casa en Barcelona, para felicitarla por su cumpleaños.



De hecho, luego la artista fue anfitriona de su propia fiesta de cumpleaños y se le vio festejar por todo lo alto en su residencia, acompañada de amigos y familiares.



Shakira en su cumpleaños saludando a los fans que estaban al frente de su casa apoyándola. Que ser humano tan cálido e increíble que es. Solo merece cosas buenas. Te amamos @shakira. 🫶🏼✨ pic.twitter.com/lMrsRxotjw — WWSHAK (@WWSHAK) February 3, 2023

Pero no todo fue color de rosas, pues días después de su cumpleaños, empezó circular una información que indicaría que la fiesta terminó con la policía en la puerta de la cantante y una multa bastante jugosa.



Varios diarios españoles han estado revelando que ese mismo día, las autoridades acudieron a la casa de Shakira, pues muchos de sus vecinos habían estando poniendo quejas de vecinos por el excesivo ruido que había en la fiesta.



Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv — Shakira (@shakira) January 15, 2023

"Según reveló El Nacional de Cataluña, los vecinos de Shakira se quejaron por el alboroto y llamaron a la policía. De hecho, el medio EN Blau aseguró que se levantó un acta por las molestias causadas esa mima noche.



Durante la noche, y a causa del ruido que estaban haciendo en casa, y después de la llamada de unos vecinos, la Policía Local de Esplugues se presentó en la mansión de la Shakira. Agentes de la policía municipal, que son los que tienen estas competencias, levantaron un acta por las molestias a los vecinos y los ruidos de la fiesta", reveló el portal.



Pero no solo eso, pues se conoció que entre los vecinos que pusieron la queja, estaban los padres de Gerard Pique, su expareja, quien ha sido blanco de criticas por su nueva relación con Clara Chía.



"Según fuentes no oficiales de la policía de Esplugues, los agentes que intervinieron no tuvieron que hacer uso del sonómetro para confirmar que el ruido que estaban haciendo las personas que estaban en el interior de casa de la cantante colombiana llegaba a molestar a los vecinos. Entre otros, a los padres de Gerard Piqué, la expareja de Shakira", informó.



Por si fuera poco esto, El Nacional de Cataluña reveló además que, según el artículo 66 de Ordenanzas Municipales, la barranquillera tendría que pagar una multa por valor de 300 euros.