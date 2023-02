¿Rihanna, embarazada? imágenes evidencian que habría un nuevo bebé en camino

Luego de la presentación de Rihanna en el show de medio tiempo de el Super Bowl, los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y los comentarios se centraron en si la artista de Barbados estaría embarazada nuevamente.



De hecho, hay unos videos en los que se ve cómo la cantante se toca su abdomen, por lo cual hay quienes aseguran que sería una confirmación de que sí vendría un nuevo bebé en camino.



Lea además: En video: los mejores momentos del show de Rihanna en el Super Bowl 2023



Aunque Rihanna no ha confirmado si será o no mamá nuevamente, desde ya, muchos especulan que de ser el rumor cierto, a pesar de su presentación este domingo, la artista seguirá alejada de los escenarios y las giras musicales.



Cabe recordar que la edición número 57 del Super Bowl se transformó en el escenario del regreso de Rihanna a la música, quien desde el año 2016 había dejado sus actuaciones en vivo para dedicarse a su carrera como empresaria, al frente de su marca de cosméticos y moda.

🤔¿Rihanna revela su segundo embarazo? Ese es uno de los interrogantes que tienen los fans de la artista luego de que la cantante apareció en escenario con un vestido rojo en el que, interpretando sus más grandes éxitos, quedaría en evidencia que viene un nuevo bebé en camino. pic.twitter.com/lHvdotF772 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 13, 2023