'Avatar: el camino del agua' es la película más taquillera en la historia de Colombia

Considerado uno de los eventos cinematográficos más importantes de la década, 'Avatar: el camino del agua' sigue haciendo historia en distintas partes del mundo, y los espectadores colombianos no han sido ajenos a este fenómeno.



La cinta pasó a ocupar el primer lugar en el histórico de estrenos en Colombia, recaudando más de 59 mil millones de pesos a la fecha, superando los más de 58,8 mil millones de pesos recogidos por 'Avengers Endgame' en todo su recorrido, siendo a la fecha el primer y único territorio de Latinoamérica en posicionar a la película como la número uno en el ranking histórico de estrenos en el país.



Luego de cinco semanas consecutivas ocupando el primer lugar en la taquilla local, la película de James Cameron presenta cifras favorecedoras al tener el mejor promedio de asistencia por pantalla. Se prevé que continúe siendo la que lidere el ranking de asistencia en los próximos días.



Los formatos especiales han tenido una alta demanda entre los fanáticos que asisten a ver la película en la pantalla grande. Del total recaudado en taquilla a la fecha, el 68% proviene del formato 3D, el 14% de formatos especiales con movimiento y el 3% del formato IMAX en las cuatro pantallas que existen de este tipo en el país.



A tan solo cuatro días de su estreno, el film recaudó 440.5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que en total ha recaudado más de 1,900 millones de dólares a nivel mundial.



De otro lado, el pasado 12 de enero James Cameron y Jon Landau fueron homenajeados en una ceremonia en el TCL Chinese Theatre IMAX de Hollywood. Los realizadores del filme grabaron las huellas de sus manos y pies en cemento en el legendario “palacio” del cine acompañados por los miembros del elenco, Sigourney Weaver y Stephan Lang.



Este reconocimiento llegó después de su reciente nominación en los Producers Guild of America (PGA) tras producir 'Avatar: el camino del agua', el estreno de mayor éxito mundial de 2022 y la séptima película más taquillera de todos los tiempos en todo el mundo.



Además, la película fue nominada a seis premios Critics Choice, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, dos Globos de Oro, a Mejor Película y Mejor Director, y fue seleccionada como una de las mejores películas del año por la AFI y la National Board of Review.