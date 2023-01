Le hicieron 'pistola' a Piqué: abuelos bailan al ritmo de Shakira y causan sensación en redes

Shakira y su Music Session con Bizarrap siguen causando sensación en redes sociales, donde miles de usuarios han reaccionado a la popular tiradera de la barranquillera a su expareja, Gerard Piqué.



Uno de los videos que se hizo viral con este ‘trend’ lo grabaron varios adultos mayores de un ancianato en España. La publicación fue tan popular que llegó a manos de Shakira y la artista reposteó el video en sus historias de Instagram y comentó “amo esto”.



En las redes sociales del geriátrico Centro del Día Luz de Luna se conoció el curioso video donde enfermeras y ancianos se unen para bailar al ritmo de la canción de la colombiana y el productor argentino.



La grabación inicia con una de las abuelas imitando la aparición de Shakira en el estudio de grabación de Bizarrap.



Después, aparecen varias mujeres más que interpretan con sus gestos la letra de la canción. Una de ellas, por ejemplo, se persigna mientras la barranquillera canta “esto es pa’ que te mortifique”.



En el verso “mastique y trague, trague y mastique” salen dos abuelos comiendo y en el fragmento “yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques” aparecen tres mujeres interpretando a la perfección la letra.



Después, la protagonista es otra abuelita que toma un micrófono y canta “yo solo hago música”. Aunque todo el reto fue muy aplaudido en redes sociales, el momento preferido de varios internautas fue el inesperado final el video.



Justo cuando Shakira menciona a su expareja y canta “perdón que te sal-Pique”, aparecen dos adultos mayores y hacen una jocosa escena. Mientras uno sostiene un vaso con agua y salpica agua, el otro hace ‘pistola’ mostrando el dedo corazón.



El video supera las 150 mil reproducciones y se acerca a los 11 mil me gusta. En los comentarios, varios usuarios comentan que les “encantó” el señor con el vaso de agua y el del fuck”. “Así quiero llegar a esa edad”, escribió una persona.