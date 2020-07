"Volver a una cuarentena total en Cali sería un error": Secretario de Desarrollo Económico

Erika Mantilla

Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico Municipal, aseguró en medio de una transmisión en vivo por Facebook de El País, que volver al confinamiento total por la emergencia sanitaria del covid-19 en Cali sería un error, pese a que en la ciudad los contagios siguen aumentando.



"Volver a una cuarentena, digamos de quince días, sería muy difícil de sostener para la Admnistración y para la ciudadanía, por el nivel de empobrecimiento en el que nos encontramos hoy", dijo el funcionario este jueves.



Aunque reconoció que las estimaciones sobre contagios y muertes por coronavirus en el Valle indican que estos crecerán con mayor velocidad en las próximas semanas, considera necesario mantener activos lo sectores que ya están operando en la ciudad y continuar con la apertura de aquellos que cuentan con el protocolo de bioseguridad.



Dijo que "hace tres meses están aprobados por la Alcaldía el protocolo para restaurantes, bares y discotecas, clubes deportivos, moteles e iglesias". Y enfatizó que por ahora todos permanecerán cerrados.



El funcionario dijo que es "necesario reactivar gradualmente, y con protocolos de bioseguridad, a todos los sectores de la economía local".



Aunque todavía no hay fecha para el piloto en el Parque del Perro que fue cancelado, indicó que la Alcaldía de Cali continúa su gestión para obtener el aval del Gobierno Nacional y esperan que pronto se dé la autorización.



También se refirió al Día sin IVA que tendrá una segunda jornada este viernes. Hizo un llamado a los caleños para que no se repitan aglomeraciones y desórdenes, como los registrados el pasado 19 de junio en varios almacenes.



"Sabemos que ese día la gente estaba desesperada por salir, esperamos que esta vez los compradores actúen de manera racional. Hay un compromiso con el sector comercial y mañana (3 de julio) seremos más estrictos, por eso soy muy optimista", dijo.



Cortés recordó que por determinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este viernes no se podrá adquirir electrodomésticos en almacenes de grandes superficies, y que la compra de estos productos está limitada exclusivamente a las plataformas virtuales.

Transporte intermunicipal



En el departamento no hay autorización para la operación del transporte público intermunicipal desde que inició la cuarentena nacional, sin embargo, algunos transportadores prestan el servicio dada la necesidad de muchas personas que deben seguir movilizándose.



Así lo reconoció el funcionario.



Dijo que "ayer (miércoles) se reunieron el alcalde y la Ministra de Transporte para discutir cómo dar apertura. Es necesario establecer un protocolo para este servicio y esperamos darle la buena noticia a los vallecaucanos en los próximos días".