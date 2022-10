La discusión con los ponentes de la reforma tributaria dejó además de exportaciones a hidrocarburos, a los días sin IVA y la cárcel para evasores por fuera de la discusión. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo explicó que ninguno de esos puntos estarán por lo menos en la ponencia que se votará en el congreso este jueves.



​Inicialmente el ministro Ocampo, desde que radicó la Reforma, insistió en que se trataba de una medida que no aportaba a la economía de la población más vulnerable, sin embargo, luego anunció que dos jornadas sí se podrían lograr únicamente si se incluían productos nacionales.



Al respecto, el Ministro explicó hace pocos días que se realizarían dos días sin IVA en 2023, pero solo para productos nacionales que no superaran las 80 Unidades de Valor Tributario, UVT, es decir, que no costaran más de $3.040.000. Según había manifestado, el primer día se pensaba realizar entre febrero y marzo, mientras que la segunda fecha sería en agosto.



En su momento el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, manifestó que la medida iría en contra de la cláusula de trato nacional de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a la que pertenece Colombia.

“Bien intencionado el día sin IVA para productos nacionales. Sin embargo, desconoce la cláusula de trato nacional de la OMC que no permite discriminar en contra de los importados. Esa propuesta se cae fácilmente”, aseguró el presidente del gremio del comercio exterior.



La conclusión ahora es que la medida no va, y su único salvavidas podría ser que se incluya en la segunda ponencia que tendría la Reforma Tributaria. "No por ahora" dijo el ministro Ocampo.

Cárcel para evasores

El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, fue el primero en tocar el tema hace dos meses, dijo que la reforma buscaba hacer "que evadir no se pagara solo con multas", sino que la cárcel fuera el gran mecanismo que enfrentara ese problema que le cuesta al país entre $40 y $80 billones.



Desde un principio destacó que esta medida tendría que pasar por un comité de política criminal en el que también hay congresistas, ahora en Hacienda explicaron que se trata de un tema en el que se debe involucrar a la rama judicial. Por esto mismo no pasará por medio de la reforma tributaria.