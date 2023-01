Inflación cerró el 2022 sobre 13,12% y para diciembre fue de 1,26%, anunció el Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, dio a conocer este jueves que el Índice de Precios al Consumidor, IPC, para diciembre fue de 1,26%, mientras que la cifra anual cerró sobre 13,12%, muy por encima de lo esperado.



La cifra confirmada por el Dane supera ampliamente las proyecciones de los analistas que ubicaban el IPC por debajo del 13%. Dicho registro está impulsado principalmente por los alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció 27,81%, seguida por restaurantes y hoteles, con 18,54%.



Según el Dane, los hogares han tenido que destinar un 28% más para gastos. Además, indicó que las cinco ciudades que presentaron una mayor inflación en el año 2022 fueron Cúcuta, Sincelejo, Valledupar, Riohacha y Montería. Por su parte, Medellín, Manizales y Bogotá fueron las que menor variación tuvieron.



En el último mes del año, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases arracacha, ñame y otros tubérculos (109,84%), cebolla (106,81%) y yuca para consumo en el hogar (88,08%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases panela cruda para consumo en el hogar (4,10%), agua mineral (con y sin gas) para consumo en el hogar (8,96%) y concentrados para preparar refrescos (9,03%).



Para el caso de la segunda categoría que mas se encareció, los mayores repuntes se registraron en las subclases comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (21,40%), bebidas calientes (20,81%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (18,70%).



Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases pago por alimentación en comedores (6,90%), gastos en discotecas (7,67%) y servicios de alojamiento en hoteles (12,97%).



Las mayores contribuciones a la variación anual en las doce divisiones del IPC total se registraron en las siguientes subclases comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, con 1,25 puntos porcentuales; electricidad, con 0,71 puntos porcentuales, y vehículo particular nuevo o usado, con 0,58 puntos porcentuales.

Variación mensual

En cuanto a los datos mensuales, el comportamiento del IPC en diciembre fue 1,26% frente a noviembre de 2022. El comportamiento se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones 'Alimentos y bebidas no alcohólicas' con un comportamiento de 2,66%, 'Restaurantes y hoteles' de 2,51% y, por último, 'Bebidas alcohólicas y tabaco' (1,43%).



Por debajo se ubicaron 'Bienes y servicios diversos' (1,23%), 'Transporte' (1,22%), 'Recreación y cultura' (1,02%), 'Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar' (1,02%), 'Salud' (0,72%), 'Prendas de vestir y calzado' (0,60%), 'Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles' (0,39%), y, por último, 'Información y comunicación' (0,06%), y la división de educación no presentó variación mensual.



Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,26%), se ubicaron en las divisiones de 'Alimentos y bebidas no alcohólicas', 'Restaurantes y hoteles', 'Transporte y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles', las cuales aportaron 1,05 puntos porcentuales a la variación total.



El movimiento de la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, (2,55%), papas (17,31%), vehículo particular nuevo o usado (2,33%), plátanos (13,28%), combustibles para vehículos (2,26%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (2,67%), tomate (27,89%), leche (3,85%), arroz (4,18%) y cebolla (16,90%).



Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: frutas frescas (-3,36%), electricidad (-0,84%), transporte de pasajeros y equipaje en avión (-8,94%), yuca para consumo en el hogar (-4,64%) y tomate de árbol (-5,88%).