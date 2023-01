Semaforización inteligente en Cali: ¿Por qué el proyecto sigue sin avanzar como se esperaba?

La implementación de la semaforización inteligente para Cali es otro de los proyectos que no avanzan al ritmo esperado en la ciudad.



Se proyectaba que para el cierre del 2022 la iniciativa hubiera estado con un gran avance, sin embargo, apenas está en marcha el contrato de construcción de las obras civiles (que se adjudicó en septiembre del año pasado) y aún no se retoma la licitación para la compra de los equipos.



El concejal Fernando Tamayo, cuestionó que la Secretaría de Movilidad tenía asignado un presupuesto de $58 mil millones para el proyecto, pero a diciembre del 2022, apenas se había ejecutado el 10%, lo que quiere decir que los recursos no utilizados los dejaron para este año.



“La meta se supone que son 200 semáforos inteligentes, pero ya iniciamos el cuarto año de Gobierno y no han podido ni siquiera con las primeras 50, no sorprendería que no lleguen a instalar lo que prometieron”, dijo Tamayo.



Asimismo, agregó que si bien el proyecto posibilita mejorar el tema de movilidad en la ciudad, pues después del estallido social se volvió más caótico el tráfico, los cambios presupuestales que se han presentado denota que no hay una buena planificación y “si se une a la mala ejecución que ha tenido, los resultados seguramente no serán los esperados”.



Asimismo, el concejal Juan Pablo Rojas recordó que este proyecto era la bandera de este Gobierno, “llevamos 3 años de esta Administración y aún no se ha colocado un solo semáforo, eso deja mucho que decir.



Sin embargo, comentó que “es una necesidad como ciudad que se tiene hace mucho años, pero al contrario de lo que dice el Secretario, su ejecución refleja que no se le ha dado prioridad, solo se anuncian retrasos y faltando un año será difícil implementar este importante proyecto”.

¿Qué se ha hecho?

Con la semaforización inteligente la Secretaría de Movilidad de Cali busca modernizar la red semafórica y disminuir los impactos negativos de la movilidad, como, por ejemplo, los siniestros viales y las afectaciones a la calidad de vida y entorno.



Desde octubre pasado se iniciaron las obras civiles de las primeras 50 intersecciones que se llevan a cabo en el corredor vial de la Calle 16 con Carrera 86 y 70; también en la Calle 13 con Carrera 44 y 34.



Estas obras consisten en construir los cimientos y adaptar las intersecciones para la instalación de los semáforos inteligentes que contarán con cámaras para recopilar datos, en tiempo real del flujo de tráfico.



De esta manera, “cuando los sensores detecten que la cola de vehículos superó una longitud específica, el nuevo software ajustará los tiempos del semáforo para evacuar de una manera mucho más eficiente, hasta que se normalice la situación y cambiará otra vez al plan inicial”, explicó William Vallejo, secretario de Movilidad Cali.

Con el proyecto de semaforización inteligente los peatones podrán priorizar su marcha, pues se contará con botones que modificarán los tiempos de espera en los cruces de la ciudad.

Las obras civiles cuentan con una inversión de $ 7000 millones; la gestión social vale $ 1900 millones; la repotenciación de la central de tráfico también está en ejecución por $ 2295 millones y la consultoría por otros $ 2925 millones.



De acuerdo con la subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, María del Mar Solanilla se espera que en las próximas semanas se publique el proceso de licitación para el componente tecnológico e inmobiliario de las primeras 50 intercepciones, para posteriormente iniciar con la instalación de los semáforos inteligentes que deberán estar funcionando en su totalidad en el mes de noviembre.



Esta licitación, por $40.192 millones, había salido a finales del 2022, sin embargo, luego fue suspendida y aún no se retoma.



Sobre el inmobiliario semafórico, la Subsecretaria destacó que su diseño será novedoso, para que así los caleños puedan identificarlos, pues el módulo donde van las luces se ubicará de forma horizontal.

Los equipos también contarán con unas características especiales que son amigables con el medio ambiente. Se ahorrará hasta 80% de consumo energético.

A propósito

Los caleños se quejan de que los semáforos de los cruces viales permanecen constantemente dañados, lo que representa un gran peligro en la movilidad.



Dicen además que la mayoría de las veces cuando no funcionan, no se ve la presencia de Agentes de Tránsito para controlar el tráfico.



De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las principales causas de que los semáforos de la ciudad se ven afectados son: El robo del cableado; las colisiones de vehículos que afectan el mobiliario, los daños en las redes eléctricas; las afectaciones por roedores, algunos picos de voltaje que produce fuertes daños en los equipos electrónicos; y las fuertes lluvias.