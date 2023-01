Invasión de motos y deterioro: la mala hora de los bicicarriles en Cali

Las quejas por el mal estado de las ciclorrutas en Cali y por la invasión de estos carriles por los motociclistas no paran. Incluso, en los últimos días se han reportado accidentes que han dejado personas heridas.



Cali cuenta actualmente con 150 kilómetros de bicicarriles construidos con el fin de brindarles un espacio seguro a los ciclistas de la ciudad.



Sin embargo, los ciclistas reclaman por qué esta ciclo-infraestructura no está conectada a lo largo de la ciudad, es decir que solo existen unos tramos en algunos sectores.



“Esto representa un peligro para nosotros los ciclistas, porque al existir solo unos tramos nos toca meternos a la vía con los carros y las motos exponiendo nuestras vidas”, dijo Jhon Bustos, ciclista.



Agregó que se necesitan aproximadamente 115 kilómetros para conectar toda la red de la ciclorruta en la ciudad y así generar un espacio adecuado y seguro para los biciusuarios.



Cabe recordar que la Administración actual se comprometió en construir 81 nuevos kilómetros de bicicarriles, pero hasta el momento solo se han realizado un promedio de 2 kilómetros.



Esto sumado al 1,2 kilómetros que empezaron a ejecutar en el mes de noviembre del 2022, en la calle 5 con carrera 80.



“En estos tres años de gobierno los avances han sido muy pocos y el compromiso de conectar la red de ciclorrutas no se ha dado”, expresó Jhon Bustos.



Hasta ahora, la Alcaldía no ha anunciado la asignación de recursos para continuar con el proyecto de ampliar y conectar la ciclo-infraestructura, lo que preocupa a los usuarios que esperan que esto sea una realidad para poder movilizarse de un lado de la ciudad a otro con mayor confianza.

Según el concejal Juan Martín Bravo, esta administración ha hecho poco por mantener los bicicarriles que se delimitaron durante el gobierno de Maurice Armitage.

Igualmente, los ciclistas consideran importante que se realice, de manera oportuna, el mantenimiento constante a los carriles para evitar accidentes en la vía. Esto debido a que la ciclo-infraestructura existente se encuentra deteriorada.



Algunos sectores no cuentan con demarcación ni señalización; también hay huecos en las vías, alcantarillas en mal estado y los taches que habían sido instalados, para garantizar el respeto del espacio, han sido dañados por motos y carros que invaden el carril, generando un riesgo adicional.



Precisamente, la semana pasada Marcela Villegas, quien se moviliza constantemente en bicicleta, denunció que una alcantarilla en mal estado le provocó una fuerte caída en la ciclorruta ubicada sobre la calle 16 en el barrio San Judas Tadeo.

​

De acuerdo con su relato, mientras transitaba por el bicicarril, una llanta se le quedó incrustada en la alcantarilla levantada, lo que la hizo perder el equilibrio y estrellarse contra el pavimento. El impacto le ocasionó un fuerte hematoma en la frente por lo que tuvo que acudir a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las alcantarillas en mal estado, con la tapa levantada o con huecos en los bicicarriles, pueden ocasionar graves accidentes a los ciclistas. Foto: Aymer Álvarez / El País

Si bien la bicicleta es uno de los medios alternativos más utilizados en la ciudad, también es inseguro.



El más reciente informe de la Secretaría de Movilidad en Cali, registra que 20 ciclistas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante el 2022, lo que preocupa a los más de 200 mil usuarios que ruedan a diario y que se quejan de que las motos, carros y hasta vendedores ambulantes no respetan el carril exclusivo.



El País intentó comunicarse con el Secretario de Infraestructura para conocer el plan de la Alcaldía para este año, pero no fue posible su respuesta.