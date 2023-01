¿Cumplirán? Las obras que la Alcaldía y Ospina deben entregarle a Cali este año

El 2022 no fue muy positivo para el desarrollo de los grandes proyectos de la Alcaldía de Cali. De hecho, recientemente, la iniciativa Cali Cómo Vamos reveló que cerca del 30.3 % no reporta ningún avance, algo que es preocupante teniendo en cuenta que solo queda un año de la Administración de Jorge Iván Ospina.



Además, hay algunas metas que no superan el 40 % de cumplimiento, como el mejoramiento de la malla vial, el mismo proyecto que tenía un contrato para mejorar más de 90 kilómetros de vías hasta el mes de diciembre de 2022, pero esa meta no se pudo cumplir.



De hecho, el arreglar las calles ha sido una de las labores más titánicas para la actual Administración, la cual tiene la meta de mejorar 400 km en el periodo de gobierno, pero, al haberse cumplido el tercer año de mandato, han avanzado con alrededor de 182,84 km.



Por otra parte, respecto a la meta de construir ‘cinco parques para la vida’, en algunos puntos ya inició obra, pero hay otros que ni siquiera tienen definida la firma constructora que realizará el proyecto, como es el caso del Parque Tecnológico y de Innovación San Fernando.



“En términos de tiempo no hemos logrado la meta, uno de los problemas que se presentó es que nosotros teníamos pactado iniciar obra en diciembre, de hecho abrimos la selección de constructores el 30 de septiembre de 2022 y el 17 de noviembre, que se cerró el plazo, no recibimos ningún oferente interesado en el proceso”, dijo Diana Muñoz, coordinadora del proyecto Parque Tecnológico y de Innovación San Fernando.



No obstante, la funcionaria indicó que el 5 de enero se volverá a abrir el proceso de selección y que se espera que para el 15 de febrero se tenga el nombre de la empresa constructora que realizará el proyecto.



“La obra durará 10 meses, es decir que nuestra meta ahora es terminar las obras el 15 de diciembre de este año. Pero se debe tener en cuenta que solo se dejará lista la primera fase, en la que se invertirán $ 110.000 millones y consta de dos edificios, un parqueadero a nivel y una zona de espacio público”, explicó Muñoz.



Asimismo, otro de los grandes parques que se atrasó fue el de Cristo Rey, ya que la Administración prometió que las obras iban a estar listas en diciembre del año pasado, pero esta fecha tampoco se cumplió. Incluso, esta obra ha estado involucrada en varios escándalos.



Este proyecto consta de cinco tramos, pero la actual Alcaldía dejará listo dos de estos (los tramos dos y cinco). Hasta el momento, según la Secretaría de Vivienda, el tramo dos tiene un avance del 10, 11 %, mientras que el cinco reporta un cumplimiento del 21,25 %.



“Los atrasos han sido por varias razones, entre ellas, la intensa temporada de lluvias que hace que se dificulte el paso de maquinaria; también se tuvo que hacer un ajuste al Plan de Gestión Social del proyecto por inconformidades de la comunidad aledaña, se requirieron otros acomodamientos mínimos de diseño para afectar lo menos posible los árboles del sector, hace falta también una aprobación de la Secretaría de Movilidad para construir un espacio público sobre la Avenida Circunvalar, entre otras cosas”, comentó la Secretaría de Vivienda.



La construcción del Parque Cristo Rey costará cerca de $ 140.000 millones en su totalidad, pero la actual Alcaldía solo invertirá alrededor de $ 53.000 millones. Y, aunque no hay fechas exactas, se espera dejar este año los tramos dos y cinco terminados.



Por otra parte, otro de los proyectos ambiciosos que aún no ha empezado construcciones es el Parque Corazón de Pance, el cual estaba atrasado por dificultades en la compra de predios, pero hace pocas semanas se adquirió el último lote para comenzar obras.



“Las primeras están pactadas para iniciar entre los meses de marzo y abril de este año, y secuencialmente estaremos haciendo adecuaciones hasta diciembre. Corazón de Pance tendrá en total 92 hectáreas y entregará cerca de 200.000 metros cuadrados de espacio público a la ciudadanía”, expuso Daniel Ascuntar, asesor de la Dirección del Dagma.

La Alcaldía ha informado, en reiteradas ocasiones, que la inversión para dicha obra será cercana a las $ 130.000 millones y que estará terminada el año en curso.

Del Parque Tecnológico de San Fernando solo existen ‘renders’, ya que hasta el momento no se han iniciado obras. Foto: Especial para El País.

Parque Pacífico

De acuerdo con el informe de gestión de la Alcaldía de Cali, con corte al mes de noviembre de 2022, el Parque Pacífico tiene un avance del diez por ciento en su construcción, correspondiente al tramo 1 (que comprende el encerramiento de este lote ubicado en la calle 26 con avenida 2 norte.



En cuanto al modelo de gobernanza se tiene un avance del 80 % y en el ítem de gobernabilidad se reporta un cumplimiento del 65 %. Este proyecto tendrá una inversión de $ 30.000 millones.

¿Hay tiempo suficiente?

El concejal Juan Martín Bravo comentó que los principales proyectos de la Alcaldía están muy atrasados, por lo que cree que solamente alcanzará a entregar tres de ellos.



“Creo que podría terminar solo el Parque Corazón de Pance, el de Cristo Rey y el Parque Pacífico. El principal problema de la Alcaldía es que se dedicó a vender humo sin tener las cosas estructuradas y pues el viento se llevó esas palabras”, recalcó Bravo.



De hecho, algunos concejales también manifestaron que hay varias megaobras que tampoco terminará, como por ejemplo el puente de Chipichape.



“El alcalde parece que no tiene autoridad administrativa porque los secretarios no cumplen. Estamos viendo el caso de Infraestructura que ya tenía presupuesto y ejecutó cerca del 30 % del contrato. Lo que pasa es que el alcalde Ospina ha demostrado que tiene más interés en los negocios que en el verdadero bienestar de los ciudadanos”, aseveró Roberto Ortiz.