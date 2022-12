Turismo se disparó en Cali en diciembre gracias a la Feria; estas son las positivas cifras

Los gremios del sector de turismo en Cali quedaron satisfechos con los resultados obtenidos en el mes de diciembre y los registrados a lo largo del año 2022.



Esto se dio gracias a las cifras logradas en materia de visitantes, ocupación hotelera y ventas del sector gastronómico. Según el Sistema de Información Turística, Situr, del Valle del Cauca, la Feria de Cali contó con una presencia de más de 80.703 visitantes, de estos el 22,56 % (18.210) fueron turistas internacionales.



Además, la ciudad presentó una ocupación hotelera promedio del 83 %, en la semana de feria, con una tarifa de $ 294.077, lo que le significo a la industria hotelera de la ciudad ventas por más de $ 11.000 millones, superando en 13 % lo generado en el 2021 y un 6 % comparado con el 2019, indica el informe.



Harold Rivas, director de Situr, explicó que solo el número de visitantes de la Feria se incrementó casi 70 % frente al 2021, año en que todavía se mantenían algunas restricciones de viaje por el covid.



Al respecto, Óscar Guzmán, presidente de Cotelvalle, resaltó que solamente en Feria de Cali se tuvo una ocupación hotelera promedio del 83 %. “Habíamos hecho cálculos del 78 %, es decir que estamos cinco puntos por encima de lo proyectado. Y las cifras pueden ser más altas porque aún hay varios hoteles grandes que no han reportado su información”, afirmó el directivo.



Agregó que las expectativas se superaron, no solo para la Feria sino para todo el mes de diciembre, “estimamos que la ocupación hotelera en Cali, del último mes del 2022, estará por encima del 63 %”.



Por ejemplo, se calcula que a la ciudad llegaron unas 145.000 personas en plan turístico durante todo el mes de diciembre.



Para el Presidente de Cotelvalle, estos resultados no se han dado solos y obedecen a un trabajo mancomunado de los gremios, el Buró y las secretarías de turismo. “Tenemos que seguir trabajando para que la ciudad mejore en seguridad, entorno urbano, hay sitios muy descuidados, y en crear productos, pero hoy se ven los resultados, a Cali llega gente de todas partes de Colombia y del exterior”, dijo.



Según la Alcaldía, los visitantes que llegaron a la Feria provenían principalmente de Estados Unidos, España, Francia y Alemania.

El sector gastronómico también hizo un balance positivo de la Feria y de diciembre. Brany Prado, director de Acodrés, que reúne a los restaurantes, dijo que “fue un muy buen mes, las ventas han crecido considerablemente y se ha aumentado el consumo”, dijo.



Agregó, además, que diciembre fue un mes de mucho flujo comercial con presencia amplia de comensales y turistas que aportan al proceso de recuperación de la industria.



“Creemos que ha sido un momento de aprovechar la buena dinámica de la ciudad, ya que el año 2023 será difícil para todos. La alta inflación, la reforma tributaria harán que el poder adquisitivo de la gente se reduzca y lo primero que se hace es restringir el gasto por fuera de los hogares como en los restaurantes. Por eso la gente aprovechó el buen momento de ventas y de generación de empleo”, dijo.



Precisamente, otro punto que destacó el director de Situr es que se estima que la Feria de Cali significó la creación de cerca de 5000 empleos directos en la industria turística formal y más de $ 55.400 millones en ingresos turísticos para la ciudad.



“La feria es un ejemplo de cómo el turismo puede ser una forma de promover y preservar la cultura de la ciudad, proporcionando oportunidades para que las comunidades locales compartan su cultura y tradiciones mientras generan ingresos y bienestar para la sociedad”, dijo.