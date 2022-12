Quejas por retraso en los pagos del pasado Mundial de Salsa 

Algunos proveedores que trabajaron en el Mundial de Salsa, el pasado octubre, afirmaron que aún no reciben el respectivo pago de su trabajo por parte de Corfecali y Telepacífico, operadores del contrato.



Tal es el caso de Leonardo Orozco, fotógrafo y creador de contenidos, quien representa al gremio de los medios digitales que trabajaron impulsando al Mundial de Salsa que se llevó a cabo a finales del 26 al 30 de octubre.



Orozco, aseguró que desde hace dos años se ha ganado la convocatoria para promover la salsa, pero es la primera vez que se demoran tanto con el pago.



“Al día de hoy no han pagado y según le dijeron a una de las personas que llamó a Telepacífico, este año ya no lo harían porque no tenían orden de pago y que esas cuentas quedarían para 2023”, sostuvo.



Adicional al retraso por el pago, Orozco manifestó sus dudas respecto a la cantidad de dinero que les correspondía a cada uno. “No entendemos porque Telepacífico hace un descuento del 35%, es decir, la partida inicial era de $20 millones y finalmente queda como $13 millones. Son dos meses que no nos han dado razón, no dan información y no se sabe qué va a pasar”, dijo.



En esa misma situación se encuentran algunos bailarines de Salsa como “la pareja de campeones al estilo caleño élite, Eliana Feijo y Nilson Castro, y la escuela de baile Tropical Swing, a los cuales, hasta el momento, no les han pagad”, declaró



Desde la Secretaría de Cultura informaron que son los operadores de los contratos los que deben responder, en este caso Corfecali y Telepacífico. De esta esta última empresa se comunicó que sí ha desembolsado parte del dinero y que las demoras se han dado porque algunas personas que no pasaron a tiempo las cuentas de cobro.



Sin embargo, informaron que hoy se estarían haciendo algunos desembolsos, lo mismo que la semana entrante.