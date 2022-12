"Si no se transforman, desaparecerán de la cultura caleña": alcalde Ospina sobre corridas de toros

Ante la polémica que se generó por la participación de un menor de edad en la temporada taurina -Marcos Pérez, el 'niño prodigio del toreo'- en el marco de la Feria de Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina se pronunció y criticó a la organización de estos eventos.



El Alcalde de Cali le indicó a Blu Radio que comparte la decisión del Gobierno Nacional de que no se debe programar y desarrollar actividades taurinas que incluyan a menores de edad.



"El Ministerio del Trabajo señala que en un evento taurino de tan alto riesgo en donde se derrama sangre y donde puede haber heridos humanos en el ruedo, no puede haber presencia de menores de edad. Se trata de un joven español que habían vendido como propuesta para la temporada taurina; el ministerio con diversos apoyos pide ser retirado del cartel y que sea que suspendida la corrida”, contó Jorge Iván Ospina a Blu Radio.



Además, aclaró que lo que exige el Gobierno Nacional es que se suspenda la actividad en la plaza de Cañaveralejo hasta que el menor sea retirado. "Lo que dice el Ministerio del Trabajo es que no puede haber presencia de menores de edad", agregó.



Cabe recordar que la polémica se generó cuando el Ministerio de Trabajo había emitido un decreto en el que suspendía las actividades de la temporada taurina en Cali, por la presencia de un menor en las corridas de toros.



Sin embargo, luego de reunirse con los organizadores de este evento, las partes acordaron que para reanudar las actividades en la plaza de Cañaveralejo, la condición principal era que no hubiese presencia de menores de edad, una decisión que ha sido fuertemente rechazado por la población de la capital vallecaucana.



Pues, según Jorge Iván Ospina, la Alcaldía de Cali ha sido notificado de varias quejas, producto de esta actividad en la que señalan que presencian el maltrato animal, lo cual, el considera, que sino hay una transformación, lo único que encontrarán es la desaparición de la cultura vallecaucana.



"Creo que las comunidades nos están diciendo otras cosas, que esté evento donde hay riesgos al animal y a la vida, deben transformarse y cambiar. Cuando usted tiene una plaza de 16.000 espectadores y solo entran 500, el público se los está diciendo", puntualizó Ospina.