Luego de conocerse la decisión del Gobierno Nacional de prohibir las actividades taurinas anunciadas para realizarse en el marco de la Feria de Cali por la participación de menores de edad en estas, las autoridades explicaron qué ocurrirá con las corridas de toros programadas.



Teniendo en cuenta que el Ministerio de Trabajo ordenó este miércoles la suspensión de las mencionadas actividades porque dos menores estaban confirmados para participar en el festival taurino que se va a realizar en los días restantes de Feria, el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, explicó que sí podrán realizarse las corridas de toros siempre y cuando los toreros adolescentes no participen.



Al respecto Dranguet detalló que la empresa organizadora de las actividades taurinas, 'Tauroemoción', deberá garantizar que los menores Marco Pérez y Mariana Mantilla Lemus no hagan parte de los eventos taurinos en los que estaban programados porque, según dijo, no tienen permiso para hacerlo.



Lea además: Entre salsa y recuerdos, así fue el encuentro de Melómanos con el show de la Sonora Ponceña



"El evento se podrá realizar siempre y cuando la Plaza de Toros y la empresa Tauroemoción garanticen que no participarán menores en este evento. El Ministerio tomó la decisión que nosotros compartimos como administración y prohibimos tajantemente la participación de menores de edad en un evento de toreo en la ciudad", comentó Dranguet.



De acuerdo con el cartel de eventos, el menor de 15 años conocido como el 'joven prodigio de la tauromaquia' estaría en el 'Festival Taurino' del 29 de diciembre, mientras que la otra menor iba a participar de la actividad denominada 'Amazonas para la Feria de Cali 2022'.



"No tienen permiso, además, por su condición de menor de edad y por considerar el Ministerio que es una de las formas más aberrantes de trabajo infantil, no se autorizó la participación de los menores en esta Feria. Las actividades de 'Tauroemoción' podrán continuar, pero garantizando que se cumpla la decisión del Gobierno", precisó Dranguet.

El secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, explicó que sí podrán realizarse las actividades taurinas en el marco de la Feria de Cali siempre y cuando menores de edad no participen en la realización de estos eventos.



📸: Jorge Orozco / El País. pic.twitter.com/IQZn5X6fGv — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 28, 2022

¿Qué dicen los organizadores del festival taurino?

Luego de conocerse la decisión del Gobierno Nacional, Alberto García, director de 'Tauroemoción', la empresa organizadora de los eventos taurinos en Cali, confirmó que las actividades de toros programadas para los días restantes de Feria no se cancelarán, pero que cumpliendo con la orden del Ministerio, los dos menores no participarán.



Según mencionó García, aunque sí existe una ley taurina que da el permiso para que los menores de 15 años participen en espectáculos taurinos, por encima de esta hay otra que indica que en el país no hay legalidad porque los eventos taurinos son considerados de alto riesgo.



"Sí va a haber temporada taurina en Cali, pero no van a poder participar Marco Pérez ni Mariana Mantilla. Las actividades siguen adelante, invitamos a respaldar la libertad de la feria taurina porque las prohibiciones son mas de una dictadura que de una democracia", indicó.

Alberto García, director de Tauroemocion, la empresa que dirige la feria taurina de Cali, aclaró que no se suspenderán las corridas de toros en la Plaza de Cañaveralejo. Asimismo, aseguró que no participarán menores de edad, como se tenía previsto.



📸: Cortesía para El País. pic.twitter.com/Wq8gv09UGQ — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 28, 2022

Discusión entre torero francés y Jimmy Dranguet

En medio de la controversia que generó la orden del Gobierno Nacional de prohibir la participación de menores de edad en las actividades taurinas de la ciudad, en las instalaciones de la Plaza de Toros de Cali hubo discusiones entre las autoridades y los participantes del cartel de toreros.



De acuerdo con lo que quedó evidenciado en un video, el secretario Jimmy Dranguet tuvo un cruce de palabras con el torero francés Juan Bautista, quien expresó su molestia por la prohibición para que el joven Marco Pérez haga parte del 'Festival Taurino' programado para este jueves 29 de diciembre.



"Es el sueño de un niño de pisar la Plaza de Toros de Cali, ha podido torear en la plaza más importante del mundo en Sevilla, en España. Ahora llegamos a Cali después de un viaje largo y con toda la ilusión de un niño, pero ahora lo prohibís el día antes del festejo, es horroroso", manifestó el torero Juan Bautista.



Lea también: Un siglo de fiesta: así se celebrarán los 100 años del Desfile de Cali Viejo



En respuesta al torero francés, el secretario Jimmy Dranguet aclaró que es una decisión del Gobierno Nacional y que esta se basa en que los organizadores de las actividades taurinas no tramitaron los permisos correspondientes para que los menores pudieran participar en los eventos.



"Si usted es el representante del menor de edad, entonces es el garante y debió haber sacado los permisos para que él participara, pero según dice el Ministerio no los tramitó. El Gobierno dice que no tramitaron los permisos", respondió Dranguet.