Raúl Gasca, uno de los creadores del Circo Hermanos Gasca de México, denunció que fue víctima de los delincuentes en el Superconcierto de la Feria de Cali, que se llevó a cabo en la noche de este martes 27 de diciembre.



Según contó el artista, en medio del evento donde se presentaron Maluma, Silvestre Dangond, El Gran Combo de Puerto Rico, Guayacán Orquesta y Ryan Castro, dos hombres le lanzaron una sustancia en los ojos y le hurtaron una cadena.



“Acabo de salir del Super Concierto y quiero contarles algo. Yo puse una historia que chévere ir a Cali a la Feria, unos amigos me dicen ‘vente que tenemos un palco buenísimo’ y dije, pues, vamos”, dijo en Instagram Raúl Gasca.



“Todo iba bien. Salió Maluma, buenísimo, salió Silvestre, buenísimo. Cuando termina Silvestre le digo a un amigo ‘acompáñame al baño’”, contó. Sin embargo, fue en ese momento cuando dos sujetos aprovecharon para cometer el hurto.



“De repente estamos haciendo la fila y dos tipos se ponen a pelear como en frente de nosotros, cuando me corro para atrás siento que me halan las cadenas por la espalda, yo también halaba, y viene un tipo y me pega con el brazo y de repente siento como que me echaron algo en la cara y yo me quedé con una cadena y cuando volteo ya no los vi”, detalló.



El artista mostró en su cuello varios arañazos producto del robo y aseguró que nunca lo habían robado en un evento de este tipo. “De verdad que es muy triste que pase esto, he ido a miles de conciertos y es la primera vez que me pasa”, agregó.



"Sé que mañana hay otro concierto muy grande, mis amigos me dijeron quédate, tenemos el palco, no me quedaron ganas de quedarme", dijo Gasca, quien también aseguró que a muchas otras personas más las robaron durante este concierto que calificó como "una experiencia fea".



Además, contó que muchas personas salieron antes del evento porque comenzó a llover y él hizo lo mismo, aunque faltaba el show de algunos cantantes.



“Yo estaba muy enojado y también me salí, faltaban como 3 artistas y a la salida seguían robando, un señor delante mío dijo ‘me acabaron de arrancar la cadena’”, dijo Gasca.