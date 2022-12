Baladas, las invitadas de honor a la Feria de Cali; Así será el concierto romántico de este miércoles

Los amantes de las baladas también tienen su espacio en la Feria de Cali. Hoy, a partir de las 4:00 p.m., podrán disfrutar del Gran Concierto Romántico en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, en el que participarán Raúl Santi, Sergio Fachelli, Billy Pontony, Los Terrícolas y Paco de América.



De acuerdo con la periodista Pilar Hung, quien junto a Generación R y Cali Tv, se han encargado de la coordinación artística del espectáculo, la entrada es gratuita. Quienes deseen asistir no tienen que inscribirse previamente o reclamar boletas. “La gente puede llegar desde la hora que quiera para coger buen puesto”, comenta.



Todos los artistas han confirmado asistencia. Uno de ellos es el cantautor Sergio Fachelli. Sobre sus expectativas el artista uruguayo comenta que viene cargado de mucho cariño al encuentro con todos los románticos, que espera que “todos lo pasen lindo, que cantemos nuestras canciones de vida, con las que crecimos y nos enamoramos”.



Considera que el público caleño es encantador, muy entregado, con mucha empatía con todos los artistas románticos. “Cali es un lugar muy lindo para nosotros, donde la gente canta mucho, le gusta nuestra música, la balada. Y mientras haya romanticismo y amor ahí vamos a seguir nosotros, al pie del cañón. Esta es una buena oportunidad para seguir promoviendo nuestra música. Todavía tenemos mucha leña que quemar, estamos jóvenes todavía todos”, remata el artista con una carcajada.



Asegura Fachelli que interpretará todos sus éxitos, pero no dice los títulos de los mismos, sino que canta algunas frases de esos temas inolvidables, no sin antes preguntar. ¿te acuerdas de?... “Hay amores con hambre de amor, amores, con sed de pasión...; “Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú…” … “Tú eres lo que yo más quiero, eres tú y nadie más…”, “Amor no te quiero perder, pero no quiero verte siempre a mis pies”… “Contigo volvería a comenzar, de nada me arrepiento”…



Por otra parte, Raúl Santi deleitará a los asistentes con éxitos como Piénsame, Como un Picaflor, Mi Despedida, Un Amor en Cada Esquina. Mientras que Billy Pontony, seguramente, provocará suspiros y aplausos con temas como Alguien Cantó una Canción, Dime qué Pasó, Por qué Ahora, Angélica, Limosnero de Amor.



Los Terrícolas no dejarán de interpretar éxitos como Amor Traicionero, Una Lágrima en el Recuerdo, Te Juro que te Amo, Llorarás, Luto en el Alma... Y Paco de América compartirá con los caleños canciones como Nadie como Tú, Como Duele Querer, Vete con Él, A tu Sombra y Aquel Lucero.