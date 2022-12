Las inspiradoras historias detrás del emblemático desfile de Cali Viejo

Es muy joven para tener 100 años en Cali, así lo llamen ‘Viejo’. Niños, niñas y jóvenes renuevan en esta versión 65 de la feria un Carnaval que desde 1922 permite canalizar los miedos, euforias, alegrías, odios y deseos de una ciudad que se expresa desde la coreografía, el vestido hecho a mano, la gestualidad actoral o las notas musicales.



Un centenario se cumple desde que los caleños acuden a la cita del Carnaval de Cali Viejo cada 28 de diciembre para que la fantasía y la creatividad se tomen las calles con las comparsas de artistas que hicieron un homenaje a las épocas y personajes de la ciudad, y que este año tuvo a la radio como el elemento de inspiración para algunas comparsas. Porque desde que en 1936 dicho medio de comunicación llegó a Cali, voces reconocidas como la de Joaquín Marino López, Fernando Franco García, Guillermo García, José Pardo Llada y un ícono actual de las ondas hertzianas, Edgar Hernán Arce, acompañaron con sus voces la información de los caleños.



El director artístico del Carnaval de Cali Viejo, Juan Homero Coral Angulo, cuenta que durante todo el año se difunde el arte por medio del proyecto ‘Carnavaleando ando’, dirigido por la Corporación Carnaval de Cali Viejo y apoyado por la Oficina de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía Municipal.



Este proceso formativo incluye talleres de música, teatro, danza y artes plásticas, dirigidos aproximadamente a 2700 niños y jóvenes de instituciones educativas oficiales, ubicadas en diferentes comunas y corregimientos de Cali. Y en este participan las nuevas generaciones que han de alimentar la creatividad y la eterna juventud de un carnaval que hoy se ve dinámico con sus 100 años.





Fundación Artística Construarte, de las comunas 13 y 14. José Luis Guzmán / El País

La melodía caleña, representada por bellas mujeres. John Edward González



“Cali, ciudad que nació de la sonrisa de Dios sobre la tierra”

En la Corporación Carnaval de Cali Viejo participan más de 30 organizaciones culturales en todas las artes e incluso de circo, fortaleciendo la movida cultural todo el año y atrayendo nuevas generaciones para hacer parte de este proceso creativo. Una de las organizaciones es Construarte, que tiene sede en el barrio El Diamante y trabaja con niños, jóvenes y adultos de las comunas 13 y 14.



“Somos una fundación artística sin animo de lucro, los chicos no pagan ningún valor por los cursos, con los recursos que conseguimos se cubren vestuarios y materiales y los pagos de los maestros en artes. Para que los niños puedan participar de estos talleres está la condición de que los padres participen activamente con sus hijos”, comenta Jeniffer González Jaramillo, directora artística de la misma.

En esta ocasión los más jóvenes desfilaron con vestuario alusivo a la época de los años 50; las mujeres adultas salieron con vestidos decorados a mano con los colores de la bandera de Cali.



Como esta, muchas organizaciones dedicadas a la promoción de las artes hacen una verdadera apuesta por un Carnaval de Cali viejo renovado y siempre en la búsqueda de las expresiones de identidad caleña.

Alegría, creatividad e identidad son las manifestaciones de esta festividad que convoca a locales y visitantes a enamorarse de la capital de la alegría y de los brazos abiertos.

Programación, hoy



Calle de la Feria: ‘Día tropical’. Parque Central (Parque de las piedras) De 4:00 p.m. a 11:00 p.m.



Encuentro de Melómanos y Coleccionistas: ‘Homenaje a la salsa venezolana’. Canchas de baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.



Feria Rural y Comunera: corregimiento El Hormiguero y comunas 5, 7, 9, 13 y 18. 3:00 p.m. a 1:00 a.m.



Feria de la Inclusión: ‘Afrodescendientes y discapacidad’, Parque de las Banderas. 3:00 p.m. a 9:00 p.m.



Gran Verbena Salsera del Oriente: ‘Día del DJ, compartir de saberes’. Unidad Deportiva Mariano Ramos. 4:00 p.m. a 1:00 a.m.



Concierto de Feria Los Cristales: ‘Concierto Mujeres de Caña Dulce’. Teatro Los Cristales. 4:00 p.m. a 9:00 p.m.



Feria Alternativa Loma de la Cruz: ‘Rock y alternativo’. Loma de la Cruz. De 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Entrada libre.