Así será el operativo de seguridad en Cali para este fin de año

Con la llegada de la ‘Noche Vieja’ y el año nuevo, miles de caleños se movilizarán por la ciudad para asistir a los tradicionales ‘paseos de olla’ en Pance o a la verbena del barrio Ulpiano Lloreda.



Tras un consejo de seguridad, la Alcaldía anunció el plan para resguardar la integridad de la ciudadanía en la última noche del 2022 y los primeros días del 2023.



“Establecimos el dispositivo de seguridad que va a acompañar esas actividades para garantizar el cuidado, no tener vidas humanas comprometidas, que no se afecten los bienes la honra y los intereses de los caleños. Por eso hemos destinado con nuestra Policía Metropolitana más de 700 uniformados para ayudar con las labores de requisa control de la ciudadanía y evitar que se cometan delitos en esa actividad que se va a celebrar el próximo primero enero”, afirmó el secretario de seguridad, Jimmy Dranguet.



Con respecto al tradicional paseo de olla en el Río Pance, el Secretario de Seguridad, dijo que funcionarios de distintas ramas de la administración municipal, estarán controlando el acceso a esta zona rural de la ciudad.



“Tenemos en nuestro trabajo operativo cubrir Pance el primero de enero, estamos atravesando una temporada de verano y eso va a significar afluencia masiva de personas al río el próximo domingo, ya hemos organizado funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgo, funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Justicia, uniformados de la Policía y agentes de Tránsito para hacer el control de acceso al río, que sea un espacio de esparcimiento tranquilo para la ciudadanía y que el regreso a casa al caer la tarde, no se registren inconvenientes, y que los ciudadanos lleguen sin ningún contratiempo a su hogar”, aseguró Dranguet.



Ante este panorama de expectativa para el festejo de la noche vieja y el inicio del 2023, el experto en seguridad ciudadana, Luis Felipe Barrera, destaca el trabajo articulado entre la Alcaldía y la Policía, que con un “puesto de mando unificado, reacciones motorizadas, monitoreo visual con drones y filtros para el control, vallas y plan desarme, contribuyen a mitigar los riesgos que se puedan presentar”.



Además, Barrera explicó que durante las celebraciones de año nuevo en la ciudad, en el evento del barrio Ulpiano Lloreda y en la zona de Río Pance, hay una corresponsabilidad entre los ciudadanos y la Administración municipal.



“La corresponsabilidad ciudadana es esencial para que no aflore la violencia y el desorden. Afortunadamente las reacciones motorizadas lograron dispersar el año pasado un conato de enfrentamiento, todo esto contribuyó para que no se presentaran homicidios en el marco de estas festividades, como en 2015 y 2019”.



Una visión similar tiene el experto en seguridad Alberto Galeano, que destaca que a pesar de que esta verbena, es algo que se realiza por medio de un ejercicio ciudadano, es decir, la Alcaldía no lo organiza, pero cada año, esta entidad hace seguimiento a la fiesta del oriente de la ciudad, ayudando a evitar que se presenten complicaciones de orden público suscitadas por la ingesta de alcohol.



“Esta es la primera gran responsabilidad de la administración, deben definir lo mínimo de control, como las vallas, ordenar el flujo de las personas, por donde va a haber verbena y por donde no, planes de movilidad y de control inmediato como requisas y presencia de las autoridades, porque esta es una ‘fiesta del oriente’ muy activa y dinámica”, afirmó Alberto Galeano.