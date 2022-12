Durante el desarrollo de la Feria de Cali se ha incrementado el hurto en la ciudad, pues según cifras del Observatorio de Seguridad, en lo que va corrido de este evento, se han registrado 505 casos de robo a personas.

Uno de los hechos más sonados fue el de Raúl Gasca, dueño del Circo de los Hermanos Gasca, quien fue víctima de hurto mientras asistía al Superconcierto, en el estadio Pascual Guerrero.



Por medio de su cuenta de Instagram Gasca relató: “Llegamos al Estadio, el palco hasta adelante, de los mejores, por cierto muy caro me dijeron mis amigos que les costó y bueno, todo salió bien; se presentó Maluma, buenísimo, salió Silvestre, buenísimo, cuando acabó Silvestre le digo a un amigo -acompáñame al baño- vamos y cuando estamos haciendo la fila dos tipos se empiezan a pelear en frente de nosotros, cuando me corro para atrás siento que me jalan las cadenas por la espalda”.



Añadió: “Siento que me jalan y yo me agarro las cadenas y cuando volteo yo las tengo en las manos, el tipo me jalaba y yo también, acto seguido siento que me echan algo en la cara. Me quedé con una cadena, la más delgada, y cuando volteó nuevamente, ya no los vi”, denunció Gasca.

Con corte al 28 de diciembre, en la ciudad de Cali se han registrado 23.363 casos de hurto a personas, 4602 más en comparación con los datos del año pasado.



Ante este panorama, el secretario de seguridad, Jimmy Dranguet afirmó: “El hurto a personas y el hurto a celulares han sido los flagelos al que le hemos hecho mucho esfuerzo, pero no se ha presentado la reducción que se quiere. Hay mucho que analizar frente a este fenómeno, este año nos pusimos en la tarea de mejorar las capacidades y formas para que los ciudadanos pudieran denunciar, ya que esto es lo que nos permite enfocar la estrategia policiva para atender este flagelo. Gracias a estas mejoras, es que se presentan mas denuncias de hurto”.



Para el politólogo Luis Barrera, el delito del robo es un fenómeno que viene con una tendencia al alza en Colombia, esto debido a la impunidad que se presenta en muchos de los casos registrados, por las dificultades que posee el sistema judicial para prevenir, castigar y resocializar a los criminales.



“La reincidencia criminal es uno de los problemas. Se debe discutir sobre el fortalecimiento de la justicia y generar un gran consenso en torno a la política criminal que necesita el país. El hurto a personas es la modalidad delictiva que más temor siembra entre los ciudadanos, particularmente las bandas de atracadores en motocicleta. Ante esta realidad algunas personas se resisten y son heridas o agreden al delincuente como los casos que circulan y se viralizan en redes sociales”, explicó Barrera.



Asimismo, Gustavo Orozco, experto en seguridad ciudadana, afirmó que el aumento de los hurtos en Cali corresponde al desinterés de la Alcaldía por los estados de seguridad. “Un claro ejemplo es la reducción del presupuesto de seguridad o el intento de reducirlo año tras año. Esto va de la mano con la violencia que esto genera, pues en consecuencia de que los jueces, por alguna razón, terminan soltando a los delincuentes capturados por la Policía, las personas perciben que el sistema judicial no opera y cuando funciona se demora años en llegar. De ahí, que algunas situaciones violentas se presentan como reacción a la incapacidad del Estado de ejercer justicia”.



El aumento en el precio de objetos como los smartphones agudizan esta problemática. Hacia el año 2019, uno de gama media costaba aproximadamente $600.000, en el presente año, los precios de esta gama oscilan entre $1 millón y $2 millones, lo que lo hace un objeto deseado para los ladrones.

Además, estos equipos tienen una buena salida en el mercado y una alta demanda; el pasado 25 de octubre, la Policía de Cali incautó 122 celulares, avaluados en $80 millones, en un operativo que se llevó a cabo en 133 locales comerciales del centro de la ciudad, los teléfonos no presentaban documentación legal y tres de estos estaban reportados por hurto.



“Un celular es un artículo que está entre $500.000 hasta llegar a los $7 millones u $8 millones, robar celulares y revenderlos es un negocio muy rentable. Ante esta situación las autoridades no han logrado adaptarse”, declaró el experto en seguridad, Pablo Uribe.



Para Uribe, esto no es un tema solo de la Alcaldía, sino del Gobierno Nacional, la Policía y de la Fiscalía, ya que “uno observa desde adentro y afuera que estas entidades judiciales están supremamente enfocadas en homicidio y en crimen violento, pero este tipo de delitos, que en algunos casos terminan en asesinatos o en casos de justicia a mano propia, impactan a la gran mayoría de la población y casi les destinan recursos, atención y trabajo. Por lo tanto el Estado no ha tomado cartas frente al asunto y no han sacado adelante políticas para realmente frenar este fenómeno”.



Uribe destacó que muchas personas terminan lesionadas, porque la mayoría de los delincuentes dedicados al hurto están armados y dispuestos a actuar para lograr su cometido. Y si bien la ley distingue el crimen violento, del hurto, el despojar a una persona de sus pertenencias amenazándolo con atentar contra su integridad física es un acto de violencia.



“Como se ha evidenciado en múltiples ocasiones, las personas terminan heridas o perdiendo la vida en estos casos de hurto al resistirse o pedir ayuda. Lo que se debe hacer para enfrentar este problema, es que las autoridades reconozcan a nivel local y nacional, que lo que se está haciendo en este momento no está funcionando, que los proyectos no se ajustan a la realidad y que hay que cambiar la forma en que se aproximan a este tipo de delincuencia”, dijo el experto, agregó que se debe empezar a realizarse planes específicos, no solo de judicialización, ya que hay organizaciones dedicadas a esto, desde el ladrón hasta el revendedor.