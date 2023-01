¿Qué pasará con el PAE en Cali luego del ataque virtual que sufrió su licitación?

El Programa de Alimentación Escolar, PAE, beneficia en Cali a más de 160.000 estudiantes de las instituciones educativas públicas de la ciudad. Esta iniciativa está pensada para combatir el hambre y la deserción escolar.



El Gobierno local informó que la contratación del PAE para el año 2023 fue saboteada, debido a que la plataforma Secop II fue hackeada y se tuvo que cerrar el proceso de licitación a finales del año.



No obstante, el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, le informó a El País que el proceso ya se retomó y que no habrá retrasos en el suministro de los alimentos para los estudiantes.



¿Cuándo y cómo ocurrió el hackeo?



Eso fue el día 31 de diciembre a las siete de la noche, ese día alguien externo vulneró la plataforma de Secop II y cerró el proceso de licitación del Programa de Alimentación Escolar.



Nos dimos cuenta porque las mismas entidades que están interesadas en el contrato llamaron y escribieron a la Secretaría para preguntar por qué se había cerrado el proceso. Entonces, inmediatamente corroboramos que fue un hackeo; pusimos las respectivas denuncias ante la Fiscalía.



¿Qué pasará entonces con el PAE en Cali? ¿No habrá suministro de alimentos a los niños en el inicio de clases?



Nosotros pedimos apoyo al Departamento Jurídico de la Alcaldía y al Departamento de Contratación Pública y, afortunadamente, luego de todas las quejas interpuestas y los llamados de atención, Colombia Compra Eficiente (entidad encargada de administrar el Secop II) sacó un comunicado diciendo que reactivaron el proceso y el cronograma que se tenía.



Por lo anterior, nosotros hoy tendremos audiencia de riesgos en donde se van a presentar los posibles oferentes del proceso, luego de eso se hará la evaluación y haremos la adjudicación el 25 de este mes, para que así el 30 de enero pueda estar operando el PAE con total normalidad.



¿Es la primera vez que ocurre algo como esto en Cali?



Al menos que yo tenga conocimiento sí. Nunca nos había pasado algo como esto en la Secretaría de Educación.



Por ello, hemos dejado sugerencias a Colombia Compra Eficiente para que presten más atención a estos procesos, porque es lamentable que un día como el 31 de diciembre haya manera de hacer una jugada de esas, debería de existir un sistema que permita que pida una confirmación extra o varios filtros de seguridad para poder que esto no vuelva a ocurrir ni en Cali ni en ningún territorio a nivel nacional.



¿Cuál es el valor total de este contrato y a cuántos estudiantes beneficiará en la ciudad?



Este proceso de licitación se abrió gracias a una aprobación de vigencias futuras por parte del Concejo de Cali. En ese sentido, el valor del contrato es de $ 67.554 millones, para que el PAE funcione 118 días, es decir que no alcanzará a cobijar todos los días del calendario escolar.



En cuanto a los estudiantes que beneficiará, el PAE llega a 92 instituciones públicas de la ciudad, es decir que beneficia diariamente a 162.441 estudiantes.



¿Qué pasará entonces con los días restantes del calendario escolar?



En total el calendario escolar son 189 días, entonces tocará hacia el mes de septiembre hacer una adición presupuestal para poder cobijar los días que hacen falta. En realidad no se sabe cuánto será la adición, ya que eso dependerá de la variación de la matrícula de estudiantes en las instituciones públicas de la ciudad.



El Concejal Juan Martín Bravo comentó que Colombia Compra Eficiente dijo que el problema no fue de la plataforma, sino que fue de la Secretaría de Educación, ¿qué decir ante esto?



No tiene sentido que el error se dé en la Secretaría el 31 de diciembre a las siete de la noche. Además, nosotros mismos fuimos quienes denunciamos el hecho.



El problema fue de la plataforma y cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento sabe que el Secop II no pertenece ni a la Secretaría ni a la Alcaldía.



Un ejemplo de la situación es como cuando uno tiene una tarjeta de crédito o débito y hacen un cargo a esa tarjeta que no fue ejecutado por el propietario, lo que debe hacer el banco, en ese caso, es investigar qué fue lo que pasó, eso mismo es lo que está pasando con la licitación del PAE.



El concejal también dijo que la contratación del PAE ha tenido irregularidades antes y que se contrató en repetidas ocasiones a Joseph Solís, quien es el representante de Luz del Valle, el operador que tuvo incumplimientos...



Lo que pasó con la Unión Temporal Luz del Valle ya es conocido y a ellos se les denunció y sancionó. Pero yo no puedo decir que se ha contratado históricamente al mismo personaje, esa información no la tengo yo ni me corresponde hacer prejuicios, los encargados de investigar ese tema son los entes de control.



¿Cuáles son entonces las entidades que se han presentado hasta el momento al proceso de licitación?



En la audiencia de riesgos conoceremos a los interesados, pero normalmente se presentan los mismos que han estado operando. Se debe recordar que ahora tenemos cuatro operadores.



Por eso, tampoco sabemos a cuántas empresas se les va a entregar el contrato, ya que eso depende del número de compañías que se presenten al proceso y de lo idóneas que sean para cumplir con el objetivo del programa.



El operador que incumplió se sancionó pero luego hubo denuncias de más irregularidades en el PAE, ¿qué se está haciendo para que esto no ocurra?



Siempre hay un plan de mejora, se tiene un Comité de Alimentación Escolar que hace seguimiento al cumplimiento del programa. Además, nosotros hacemos visitas constantes con nuestro equipo de ingenieros de alimentos y nutricionistas en las instituciones educativas.



Pueden existir algunas inconsistencias pero no es reiterativo, además, son temas comprensibles porque, por ejemplo, de 160.000 manzanas que se entregan diarias, pues hay una alta probabilidad de que una pueda resultar golpeada durante el proceso de transporte y esos son los casos que sacan a la luz.



Pero la verdad es que siempre se está en constante monitoreo, y si algún operador incumple pues se sanciona como ya pasó anteriormente. Tenemos la certeza de que el PAE ha funcionado bien hasta el momento.



Otro proceso que se vio afectado por este hackeo fue el del transporte escolar, ¿este también operará normal? ¿A cuántas personas beneficia?



Sí, el transporte escolar también seguirá su curso normal porque iba dentro del mismo paquete. Este proceso beneficia a cerca de 23.600 estudiantes que se les dificulta llegar a las escuelas por muchas circunstancias, y en total este contrato es de $ 22.367 millones.