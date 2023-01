Alerta en Cali por enfermedades respiratorias: aumentaron 20 % en diciembre de 2022

Cali reportó en el mes diciembre de 2022 un aumento de 3648 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), frente a lo reportado el último mes de 2021, según la Secretaría de Salud de la ciudad.



“Se presentaron un total de 18.240 reportes de infecciones respiratorias para el cierre del 2022, cifra que en comparación al año anterior aumentó 20 % (cuando hubo 14.562 casos). Este incremento responde principalmente al cambio de medidas de autocuidado utilizadas para el Covid-19, las cuales nos protegían de las demás infecciones respiratorias”, informó Carlos Reina, coordinador de epidemiología de la Secretaría de Salud de Cali.



Además de esto, tal como lo advirtió recientemente el Instituto Nacional de Salud, INS, se esperaba un pico de las enfermedades respiratorias en el país, debido a las constantes lluvias que se han estado presentando a causa del Fenómeno de la Niña.



Asimismo, con corte al 3 de diciembre de 2022, la Secretaría de Salud contabilizó 254.712 casos de IRA durante todo el año, es decir un 50 % más de lo registrado en 2021.



No obstante, Reina resaltó que en Cali la tendencia empezó a cambiar y la cifras de la última semana indican que hay un descenso considerable de casos.



“Durante la primera semana de diciembre pasamos de tener 552 nuevos casos captados diarios a reportar solo 13, en promedio, en la última semana del 2022”, puntualizó el funcionario.



Asimismo, al consultar a algunos centros asistenciales de la ciudad, se corroboró que las consultas en urgencias por estos motivos están “manejables”.



“Creo que el impacto de la vacunación contra el covid y demás enfermedades nos ha ayudado mucho con el tema de enfermedades graves. En ese orden de ideas, la situación ahora está muy manejable, no hemos tenido que hacer expansiones o tomar medidas de emergencias como en el momento se tuvo que hacer a causa del Covid”, comentó Jorge Revelo, coordinador de urgencias de la Clínica Versalles.



Además, el profesional resaltó que algo bueno que dejó la pandemia del covid es que las personas son mucho más conscientes ahora de usar el tapabocas y aislarse en caso de requerirlo, algo que también ha contribuido a la disminución de casos.



“Se debe tener en cuenta que ahora los departamentos de urgencias funcionan como normalmente lo hacían, entonces ahora de las más de 100 consultas que por ejemplo tenemos en la Clínica Versalles, entre 5 y 10 corresponden a enfermedades respiratorias, pero como son síntomas leves pues se atienden por las citas prioritarias de las EPS”, explicó Revelo.



Por otra parte, el médico general de los servicios de urgencias del HUV, Luis Torres, también manifestó que la situación, hasta el momento, está en completa normalidad.



“Por ejemplo desde el primero de enero estamos haciendo seguimiento a las personas que llegan con síntomas respiratorios, pero desde esa fecha solo hemos captado a dos personas con estos problemas, aunque se debe tener en cuenta que los pacientes que llegan acá son los que tienen síntomas moderados o severos y comorbilidades”, dijo Torres.



Sin embargo, desde la Secretaría de Salud recordaron que no se debe bajar la guardia porque se espera que los casos aumenten en las próximas semanas, debido a los contactos de las festividades de diciembre y la temporada de lluvias.

Panorama nacional

Según el más reciente boletín epidemiológico del 2022, publicado por el INS, en Colombia aumentaron las consultas a urgencias por Infecciones Respiratorias Agudas, ya que se reportaron 7.671.698, mientras que en el año 2021 se registraron 4.957. 884.



“En las últimas cuatro semanas de 2022 se han notificaron 629.515. La mayor proporción de consultas externas y de urgencias por IRA sobre el total de consultas por todas las causas, se presentó en niños menores de un año con el 14,1 %, seguido de los niños de 2 a 4 años con el 13,0 %”, reveló el INS.



A tener en cuenta

El Covid-19 también es considerado una enfermedad respiratoria, pero maneja unas estadísticas diferentes.



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del Valle, desde el 21 hasta el 27 de diciembre de 2022, en Cali se registraron 294 nuevos contagios de coronavirus, además de ocho personas muertas por este virus. En total la ciudad ya registra 401.238 casos positivos de esta enfermedad.



Los puntos de vacunación que actualmente están habilitados en Cali están ubicados en el Banco de Bogotá (Cra. 1N # 8-42) y en la Iglesia de la Ermita (en la Cra. 1 con Cll 13).