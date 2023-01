Video: Continúa el desorden y la delincuencia en caravanas fúnebres en Cali

En un video quedó registrado el momento, en el que un motociclista hace varios tiros al aire, en medio de lo que, al parecer, es una caravana fúnebre.



En las imágenes se puede ver cómo entre los hombres se intercambian el arma y uno de ellos es quien abre fuego a la ligera, generando así temor entre los habitantes de la zona.



El hecho se presentó en la sobre la Carrera 50 en la Autopista Suroriental, lo que ha generado indignación entre la ciudadanía, pues muchas manifiestan que este tipo de actos no son nuevos y que la Policía y la Alcaldía no han podido solucionar.



"Este tipo de actos no representan a la ciudad. Son personas sin educación que quieren pasar por encima de los derechos de toda la ciudadanía, sin importarles el respeto y la vida de los demás", señaló un internauta.



Por su parte, otro usuario en redes sociales manifestó que es importante que la Policía ejerza su fuerza sobre este tipo de actos vandálicos e intimidantes, que ponen en alerta a toda la ciudad.



Hasta el momento, las autoridades correspondientes no se han pronunciado al respecto.

🎥Tomado de redes sociales pic.twitter.com/pWYAndlGYI — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 2, 2023