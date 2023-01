¿Reversazo del Gobierno con el ELN afectará la Paz Total que busca Petro?

“Estos bandazos en torno al proceso de Paz Total están demostrando una gran improvisación del Gobierno en relación con el tratamiento mediático de los temas y está generando una profunda desconfianza, en especial con el ELN que ha demostrado muy poca voluntad de seguir una línea duradera de resultados de cambio”.



Así observa el analista político Álvaro Benedetti el reversazo que tuvo que dar el Gobierno de Gustavo Petro frente al cese al fuego bilateral que había decretado con el ELN, luego de que el grupo desmintiera la veracidad de dicha tregua.



Como Benedetti, desde otros sectores coinciden con que ese fallido cese con esta guerrilla, que es la más grande de las cinco organizaciones con las que se había hecho el acuerdo, tendrá como principal consecuencia la pérdida de confianza en el proceso para alcanzar la paz con el Ejecutivo.



“Es un error grave, porque crea desconfianza en la opinión pública y compromete a la comunidad internacional en esa verificación sin ser un acuerdo. Eso no está bien en la negociación, es una realidad que va a complicar el proceso”, manifestó el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, en diálogo con los medios.



En ese sentido, Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario añade que esa suspensión del decreto dado el rechazo de la medida es “un gran fiasco”, porque “le quita credibilidad al proceso y es necesario lo que se evidenció en la experiencia del Acuerdo de Paz con las Farc: tener el apoyo de la sociedad. Entonces es un revés muy duro para el Gobierno”.



Por ello, Benedetti advierte que “de cara a los diálogos de México el presidente Petro y su equipo llegarán con una posición de debilidad sin importar que el discurso de paz sea favorable y que haya voluntad de apaciguar los ánimos. Llegar con esa postura de improvisación no va a favorecer los intereses del Estado”.



De hecho, también se está de acuerdo con que ese error del Presidente se debe a la falta de claridad en sus discursos, que también le ha generado varias dificultades con la opinión pública en el pasado.



Al respecto, Basset menciona que “lo que ha pasado es un problema de comunicación del Gobierno al anunciar una medida a destiempo que no estaba consensuada y eso es un grave problema en las negociaciones, porque socava la credibilidad”.



A su vez, el politólogo Alejandro Echeverry señala que “los procesos de comunicación de Petro fallan constantemente y ese es un problema que se ha visto desde que inició su mandato”.

Una diferenciación

En relación con esos errores, Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario considera que esta situación era de esperarse, porque el Gobierno no está teniendo un trato diferente con cada uno de los grupos armados.



Y agrega que “dada la diversidad interna del ELN y la autonomía de cada uno de sus frentes hacía prever que para llegar a consensos con ellos se requería de largos plazos de discusión y ambientación para que internamente llegaran a un mismo acuerdo”.



Además, Benedetti indica que el ELN ya había expresado su voluntad en que el Gobierno le diera un tratamiento diferente en las negociaciones al que se le daría a las bandas delincuenciales narcotraficantes.



“Esa guerrilla ha dicho que no quiere que se le equipare con los otros grupos con los que el Ejecutivo quiere negociar la Paz Total, se siente de ‘mejor familia’ y creen que debe haber otro tratamiento, cosa a la que el Mandatario no ha sabido atinar”.



Por lo tanto, los analistas coinciden en que se espera que con esta suspensión del decreto con el ELN, el Presidente genere unos protocolos de interacción diferente con cada uno de los grupos con los que dialogue.



“Se debe establecer una agenda diferente con cada grupo para entender qué es lo que se está negociando, no puede trabajar bajo un solo programa con todos”, aclaró Charry.

Voluntad de paz

Sin embargo, el politólogo Basset considera que no es preciso asegurar si este incidente vaya a generar repercusiones en la mesa de negociación, sino que “dependerá de la voluntad de paz de los actores que están dialogando y particularmente del ELN”.



De su lado, Echeverry anota que “en la medida en que el Presidente tenga un buen equipo que logre interpretar la realidad y que articule un lenguaje y un solo camino en la comunicación, el proceso irá avanzando”.



Asimismo, Charry explica que “este suceso llevará a que el Gobierno aprenda un poco sobre la marcha y genere unos protocolos que establezcan cómo y cuándo se deben hacer los anuncios”.



“Eso es lo que han señalado los expertos, el Gobierno habla de una Paz Total y que hay unos acercamientos, pero no está claro cómo van a llegar a los consensos”.