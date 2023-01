Cuestionan presunto apoyo ruso por redes a la campaña presidencial de Gustavo Petro 

Por medio de Twitter se ha hecho viral una información que demostraría un supuesto apoyo ruso que recibió la campaña presidencial del ahora presidente Gustavo Petro, por medio de esa red social.



La información fue dada a conocer por el periodista y escritor estadounidense Matthew Taibbi, quien publicó la información y la denominó 'Los archivos de Twitter. Twitter y el "ombligo" del FBI'. Información que, además, fue replicada por el director ejecutivo de la red social Elon Musk.



En uno de los partes de la información se asegura que el apoyo ruso se habría manifestado por medio de cuentas y 'hashtags' como #pactohitórico #petropresidente2022 #petropresidentecolombia2022, entre otros.



"Evaluamos que el magnate ruso Yevgeniy Prigozhin'g 'Internet Research Agency (IRA)'controlaba la cuenta de Twitter JGoldPhD, que publicaba contenido racialmente despectivo dirigido a los afroamericanos en julio de 2022", informó el periodista Taibbi en su cuenta de Twitter.



Las críticas no se hicieron esperar y diferentes sectores han reaccionado a la información a la que aún no se han referido ni el Gobierno y ni el mismo presidente Petro.



El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, afirmó: "Cuentas rusas respaldaron y seguramente respaldan todo lo relacionado con Petro y el Pacto Histórico. Es increíble el alcance, el daño que vienen haciendo a las democracias en el continente este tipo de estrategias".

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, afirmó: "La campaña de Petro, donde “corrían la línea ética”, recibió apoyo desde Rusia con cuentas falsas, hashtags organizados y menciones para posicionar al candidato de extrema izquierda. ¿Qué las bodegas petristas no existían?".



El senador Jota Pe Hernández afirmó: "Por esta razón es que muchos no quieren a Elon Musk! No soportan ni les conviene que Twitter haya sido comprado por alguien que no permitirá los famosos BOTS, esos usuarios falsos con los que delinquen en las redes sociales, lo peor es que hablan de ética y moralidad!".