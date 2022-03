Hasta $20 billones de ahorros en AFP irían a Colpensiones según el plan de Gustavo Petro

A través de su cuenta de Twitter, el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, volvió a presentar sus propuestas de reforma al sistema pensional colombiano. Una de ellas es que hasta $20 billones de las cotizaciones a los fondos privados vayan anualmente al pago de los actuales pensionados de Colpensiones. Así "el Gobierno logrará disminuir su transferencia del presupuesto a Colpensiones en $18 billones anuales", anotó.



Y dijo que "con este uso racional de las cotizaciones, no solo se pagará la pensión futura de los actuales cotizantes garantizando su derecho a la pensión, sino las pensiones actuales sin quitar derechos adquiridos".



Otra de las propuestas es hacer un régimen de pilares "creado en Holanda con éxito y acogido por el Banco Mundial y Fedesarrollo".



El debate sobre pensiones arroja claridades que hay que hacer:



1.Proponemos un régimen de pilares creado en Holanda con éxito y acogido por el Banco Mundial y Fedesarrollo



El régimen de pilares hace complementario y no competitivo el sistema de fondos privados con el público — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2022

Aunque el candidato no explicó cómo funcionaría en Colombia, en Holanda el sistema es mixto, combinando una pensión pública de reparto con un sistema privado de pensiones de capitalización.



El esquema en ese país consta de tres pilares, el primero es una pensión pública básica, en la que las cotizaciones de los trabajadores pagan las prestaciones de los jubilados. El segundo pilar tiene que ver con el sistema de pensiones del empleo, es decir, el empleador tiene el compromiso de garantizar un nivel de prestación a la jubilación del trabajador, a través del salario del empleado.



El tercer pilar está relacionado con los productos de pensiones individuales, al cual acuden aquellos trabajadores independientes y empleados de sectores que no tienen planes pensionales.



Otro punto de la propuesta de Petro es que la cotización se determine entre los fondos privado y público. "La decisión para los actuales cotizantes de mover su acumulado de ahorro en el fondo privado para conmutarlo por pensión en el público, es libre".



Además, señaló que, en Colpensiones, los recursos de las cotizaciones de hasta cuatro salarios mínimos en el Ingreso Base de Cotización (IBC) se gastarán en el pago de pensiones de los actuales pensionados.

Como el candidato ya había señalado en ocasiones anteriores, reiteró su propuesta de entregar un bono pensional de medio salario mínimo ($500.000) a todas las personas de la tercera edad que hoy no tienen pensión.

Lo que propone Asofondos

En febrero, Asofondos presentó los lineamientos generales de una propuesta de reforma pensional que, según su presidente, Santiago Montenegro, se requiere para que reducir el pasivo pensional actual y evitar que a 2055 más de 7,2 millones de adultos mayores se queden sin pensión y subsidio.



Entre las propuestas del gremio, está la creación de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que sea pública y que compita bajo las mismas reglas de juego de las AFP privadas.



Así mismo, la propuesta pretende mejorar los programas de Colombia Mayor y Beps, además de tener un fondo de reserva de pensión mínima.



Por un lado, se contempla la creación de un régimen solidario no contributivo, en donde el programa para el adulto mayor que ya existe (Colombia Mayor), cubra la línea de pobreza con un monto mínimo de $331.000, además de abarcar a todos los mayores de 65 años en el Sisbén uno y dos.



En cuanto al régimen semi-contributivo, para quienes no alcanzan a jubilarse, se buscaría consolidar los Beps para formar rentas vitalicias con las devoluciones de saldos, respetando la idea de solidaridad.

Respecto al régimen contributivo, los nuevos cotizantes entrarían solo aun régimen de capitalización con administradoras privadas y públicas, con lo cual también se definirá un régimen de transición respetando los derechos adquiridos.