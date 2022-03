Las curules que ganan y pierden los partidos con los escrutinios de elecciones al Congreso

Reconfigurada quedó la conformación del próximo Senado de la República y el número de votos logrados por los candidatos presidenciales que se sometieron el pasado domingo a consultas populares, luego del escrutinio nacional que se adelantó a lo largo de esta semana.



Esto fue confirmado ayer a mediodía por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, entidades que compartieron las variaciones, que beneficiaron y perjudicaron a algunos partidos políticos. Como oficiales fueron declarados los nuevos resultados.



Respecto a la coalición Pacto Histórico, liderada por el candidato presidencial, Gustavo Petro, ocupará finalmente 19 curules en el Senado, tres más de las informadas el anterior 13 de marzo con el preconteo. En total, obtuvieron 2.692.999 votos.



Sin embargo, de todos los partidos y coaliciones, el Pacto Histórico y el Nuevo Liberalismo fueron los únicos que presentaron ganancia después del escrutinio.



El Partido Conservador, que había logrado 16 curules, bajó a 15 escaños. Y el Centro Democrático y la Coalición Centro Esperanza perdieron de a una curul, quedando con 13 sillas.



Donde no hubo cambios fue en el Partido Liberal (15 curules), Cambio Radical (11 curules), Partido de la U (10 curules), coalición Mira - Colombia Justa Libres (4 curules).

De otro lado, los cinco escaños del partido Comunes, que obtienen por la firma del Acuerdo de Paz, sin importar la votación, y una por parte del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais y otra que será ocupada por las Autoridades Indígenas de Colombia, Aico.



El Nuevo Liberalismo, pese a recuperar 22.948 sufragios, no alcanzó ninguna curul, al no superar el umbral necesario para llegar a la corporación.



“Los resultados son los informados por los jueces de la República, como miembros de las comisiones escrutadoras y tienen plena validez y legalidad. Debemos destacar la labor de los jueces de la República, quienes han hecho el recuento general de votos en todas las mesas en Colombia”, señaló el registrador nacional, Alexander Vega.



No obstante, advirtió que, pese a tratarse de un “ resultado oficial,

este escrutinio sube ahora al Consejo Nacional Electoral, CNE, y es susceptible de posibles modificaciones de acuerdo a las reclamaciones que presenten los partidos políticos y sus apoderados”.



Consecuente con esto, la presidenta del CNE, Doris Ruth Méndez Cubillos, aseguró que la entidad electoral, “ que ejerce inspección, vigilancia y control, está presta para consolidar los resultados, recibir las reclamaciones y resolverlas siempre garantizando la verdad electoral y entregará las credenciales a quienes correspondan”.



Y aunque el escrutinio se realiza con la intención de verificar el preconteo del pasado domingo, han sido varios los pronunciamientos por parte de los partidos políticos afectados por el nuevo veredicto.



El Centro Democrático, por ejemplo, expuso en un comunicado que es “inaceptable la situación de incertidumbre que genera la inexactitud de los resultados publicados hasta la fecha por la Registraduría, que modifican de manera sospechosa los datos entregados el pasado domingo frente a los que han sido encontrados en fase de escrutinio”.

"Los errores de la Registraduría en el diseño del E-14 y la poca capacitación a los jurados están costando la credibilidad de la democracia"; Gabriel Velasco, senador del Centro Democrático.

Agregaron, además, que el Registrador está en la obligación de explicar a la opinión pública y “sobre todo a los ciudadanos lo ocurrido y la razón por la cual dicho desfase beneficia únicamente a un partido político mientras los demás presenciamos la pérdida de curules sin información suficiente para contrarrestarlo”, advierte el comunicado.



Por la misma línea se manifestaron los conservadores: “No es entendible que una sola organización política resulte beneficiada en la proporción que se anuncia y las demás carezcan de incrementos significativos”, escribió la fuerza política en un trino.



“Necesitamos su ayuda en el Nuevo Liberalismo”, le dijo ayer en un video a sus seguidores el exprecandidato presidencial Juan Manuel Galán, a su vez que les solicitaba a sus electores verificar a través de la página web de la Registraduría si su voto había sido efectuado en la mesa de votación para “ayudarnos en este ejercicio de recuperar votos”.



Entre otras cosas, el Registrador Nacional aseguró en su intervención, faltando solo el 3 % de las mesas por escrutar, que “se están corrigiendo todos los errores de las actas de escrutinio. Estamos verificando mesa a mesa con los jueces de la República y ellos están haciendo recuento en todo el país”.



De acuerdo con el funcionario, son los jurados de votación quienes se equivocaron en el diligenciamiento de los tarjetones, motivo por el cual “estamos haciendo un trabajo exhausto. La Registraduría está prestando todo el apoyo para corregir los errores”.



Adicionalmente, los tres candidatos a la Casa de Nariño electos mediante las consultas interpartidistas, Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, Gustavo Petro, del Pacto Histórico y Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, sumaron sufragios con el escrutinio nacional.

Consultas también sufrieron cambios

Adicional a los nuevos resultados legislativos anunciados ayer por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, el escrutinio hizo evidente que las votaciones de las consultas populares fueron mayores.



Frente a los ganadores de las consultas, Federico Gutiérrez pasó de 2.160.329 votos a 2.161.686 sufragios.



Sergio Fajardo alcanzó los 723.475 votos con el escrutinio, mientras que con el preconteo tenía 723.084.

El líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien el domingo había logrado 4.487.551 sufragios, subió a los 4.495.831.