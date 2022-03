Debate presidencial: 'Fico', Íngrid y Fajardo debatieron sobre la realidad de las regiones

Este jueves se está realizando el Gran Debate en el que tres aspirantes a las Presidencia de la República se están enfocando, de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo, en sus posiciones y propuestas para las regiones.



Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez e Íngrid Betancourt son los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño que participan de este evento. Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, quien había confirmado su asistencia, a última hora informó que no podía asistir por problemas con el traslado aéreo.



El Debate de Las Regiones es organizado por El Colombiano y Red + Noticias, además, puede ser visto por los vallecaucanos en el portal web y redes sociales de El País gracias a la alianza informativa con los diarios Vanguardia, El Universal y El Heraldo.



"No crucé la línea roja"

La primer pregunta que se realizó cuando comenzó el debate tuvo que ver con las palabras que Íngrid Betancourt dijo hace unos días sobre el supuesto episodio de depresión que vivió Gustavo Petro.



Al ser cuestionada sobre el porqué decidió referirse a ese tema, la candidata del Verde Oxígeno aseguró que lo hizo porque no pensó que estuviera fuera de lugar y porque, además, se estaba "defendiendo" de unas declaraciones que había hecho Petro en su contra.



"Él estaba mintiendo. No creo que haya sido un golpe bajo, ni que haya cruzado una línea roja", manifestó Betancourt.

"Federico es el Uribe de 2022"

El debate de las regiones inició con una confrontación que ha estado vigente desde que Federico Gutiérrez ganó la consulta del Equipo por Colombia y es si el exalcalde de Medellín es el candidato de Álvaro Uribe.



Al cuestionarlo sobre si cuenta o no con el apoyo de Uribe o del gobierno de Iván Duque, 'Fico' evadió el cuestionamiento y se enfocó en resaltar que él es "el candidato de la gente. Esto no es de izquierda, derecha o centro. A mí me apoyó gente del Centro Democrático, pero también del partido Verde".



Al respecto, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, criticó lo que aseguró Gutiérrez y manifestó que "no se puede cubrir que Fico es el Uribe 2022. El último que dijo Uribe fue Duque y fue un presidente fatal"



"Fico es una persona muy querida, pero es el candidato de Duque y Uribe" aseveró Fajardo, quien también habló sobre el gobierno de Duque y mencionó que ha sido "pésimo y no va a tener continuidad".

"Es una propuesta peligrosa"

En medio del debate los candidatos fueron cuestionados sobre la polémica propuesta de Gustavo Petro sobre la nacionalización de las pensiones, una idea que ninguno de los tres aspirantes apoyó.



"No solo es populista, sino peligrosa. Se quiere gastar una plata que no es de él, quiere expropiarle la pensión a los colombianos", comentó 'Fico' Gutiérrez.



Sergio Fajardo, por su parte, destacó que lo que él piensa hacer es darle un apoyo a los colombianos a través de una reforma tributaria porque la idea que plantea el candidato del Pacto Histórico "es un gran error".



Íngrid Betancourt se sumó a la misma postura y recalcó que no comparte la propuesta de Petro porque esa no es la forma de apoyar a las personas que, por diferentes circunstancias, no tienen o no van a tener pensión.

"En Cali confluyen todos los problemas"

En medio de una serie de preguntas sobre las diferentes situaciones que vive actualmente cada región, los candidatos expresaron sus posturas frente a lo que ocurre en Cali y la región pacífica donde la seguridad y el orden público están teniendo afectaciones.



Al respecto, la candidata Íngrid Betancourt aseguró que "el problema más grande de Cali y el Valle es la inseguridad, por eso hay que hacer una reingeniería de la Fuerza Pública para que las personas se sientan protegidas. Tenemos que coordinar la inteligencia militar y civil porque en esta región confluyen las bandas delictivas con los grupos armados".



Por su parte, Sergio Fajardo se enfocó en que uno de los inconvenientes ha sido que el gobierno solo visita Cali y la región del pacífico cuando hay una emergencia y no se enfoca en darle solución a todos los problemas del pacífico colombiano y la violencia que hay en la capital del Valle.



"Sí tenemos que tener presencia de la Fuerza Pública, pero la región debe tener mandatarios locales y un Presidente que se apropie de lo que ocurre porque durante el paro no hubo quien se enfocara en lo que pasaba. Hay que trabajar articuladamente con equipos especializados para que los jóvenes no se conviertan en alias", comentó Fajardo.



'Fico' Gutiérrez al respecto manifestó que "lo de Cali es un desastre, una tristeza. Yo voy a garantizar la protesta social, pero no se puede permitir la violencia".

"Mantengo el estatus migratorio"

Una de las preguntas que se realizó en el debate estuvo relacionada con la migración de venezolanos al país, al respecto, el candidato del Equipo por Colombia manifestó que en Colombia "hay más de dos millones de migrantes sufriendo de hambre. Ese es un modelo que plantea quien no vino al debate (Gustavo Petro)".



Además, Gutiérrez manifestó que Colombia debe atender a los venezolanos que requieran de los servicios de salud. "No estoy de acuerdo con la xenofobia. Hay que mantener el estatus migratorio", expresó.



Algo similar propuso la candidata de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt. "Mantengo el estatus. Sin embargo, considero que hay muchos venezolanos que le quitan espacio a los colombianos". Incluso la exsenadora recordó el asesinato de Nickol Valentina, la niña que fue asesinada en Bucaramanga por robarle un celular, a manos de un ciudadano venezolano.



"Otro capítulo en el nefasto gobierno de Iván Duque", expresó el candidato de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien aseguró que "no me gusta el gobierno de Nicolás Maduro. Hay colombianos en Venezuela que están sin atender".



Fajardo también señaló que la política de relaciones exteriores que tiene Colombia "es dañina".



"Aborto sí, pero no a las 24 semanas"

Uno de los temas polémicos que se trató durante el debate de las regiones tuvo que ver con la despenalización del aborto en Colombia a las 24 semana de gestación.



Frente a ese tema, el candidato del Equipo por Colombia manifestó que él sí estaba de acuerdo con el aborto bajo las tres condiciones que existían, pero no a las 24 semanas porque es una medida excesivo ya que "a los seis meses el bebé ya está conformado".



"No estoy de acuerdo con que las cárceles estén llenas de mujeres que decidieron abortar; pido que revisen la situación frente a las 24 semanas, hay que enfocarnos en prevenir los embarazos adolescentes", manifestó Gutiérrez.



Fajardo, por su parte, destacó que lo importante es que se implementen programas que acompañen a las mujeres, y en sí a los jóvenes, en todo su proceso de desarrollo de la actividad sexual para que tengan conocimiento sobre prevención del embarazo.



"Las mujeres eligen sobre sus cuerpos. Se requiere es un programa para entender que la sexualidad es parte de nuestras vidas. Hay que vincular a los jóvenes para que tengan una sexualidad responsable, para prevenir el embarazo adolescente y que las mujeres no tengan que recurrir a métodos ilegales", aseveró Fajardo.



Íngrid Betancourt comentó que ella sí considera que hubo una extralimitación de la Corte porque, según recalcó, pensar en un aborto a los seis meses cuesta digerirlo.



"Es un tema muy delicado que no podemos llevar al Congreso. Hay que actuar rápidamente para que la mujer no se tenga que ver en esa situación, hay que dar la píldora del día siguiente, pero también ayudar en todo el proceso a quienes deciden tener a sus hijos", precisó.