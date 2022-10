Ecopetrol advierte que reforma tributaria obligaría a importar 44 millones de barriles de petróleo al año

Al Congreso de la República llegó una carta emitida por el Grupo Ecopetrol, presidido por Felipe Bayón, con una extensa lista de reparos a la reforma tributaria del Gobierno Nacional que se debate actualmente en el legislativo. Específicamente, la misiva fue enviada a los presidentes de Senado y Cámara.



Los puntos claves que se detallan en la carta de Ecopetrol, sobre los impactos de la reforma a la actividad petrolera y economía del país, son sobre la eliminación de la deducibilidad de las regalías, el régimen de zonas francas y la sobretasa del impuesto de renta.



Señalaron que esto, tal cual como lo plantea hoy el articulado, podría generar un impacto significativo en el desempeño de Ecopetrol y produciría efectos negativos sobre el país en términos de provisión de combustibles, según se lee en la carta que RCN Mundo conoció.



“La no deducibilidad de las regalías supone un incremento de la base gravable del impuesto sobre la renta de alrededor de $7,6 Billones”, señala la comunicación, “creando un tratamiento tributario diferente del contable o financiero, lo cual se verá reflejado en un significativo incremento en el impuesto de renta y un incremento de la tasa efectiva de tributación a niveles no competitivos”.



Agregó, que lo anteriormente descrito, “no tiene precedente en la industria, ni en la normativa fiscal y va en contra del tratamiento tributario en los demás países y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional - FMI- y puede generar un riesgo de discusión a nivel constitucional por el desconocimiento de los principios (…) como igualdad, equidad y capacidad contributiva”.



En lo referente a la sobretasa en el impuesto de renta, Ecopetrol dijo que “el nivel de sobretasa planteado para 2023, así como el mecanismo de anticipo de 100% (equivalente aproximado para Ecopetrol a $3,6 billones, genera un impacto en la caja de la Compañía que afectará la distribución de dividendos de la empresa”.



Resalta que aumentar las exportaciones al 80% obligaría a la Nación a importar directamente combustibles para atender la demanda nacional, por cerca de 44 millones de barriles cada año.



“La producción de combustibles de la refinería en el año 2021 evitó importaciones propias de la Nación para asegurar el abastecimiento nacional por un valor cercano a los US$ 2.8 Billones”, resalta la comunicación sobre ese punto.