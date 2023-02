Dólar en Colombia abrió la jornada de este jueves a la baja, sobre los $4900

La moneda estadounidense continúa con volatilidad, pero esta vez, bajando su precio. Esta mañana, el dólar abrió alrededor de los $4902 y se sitúa con un precio promedio de $4.878,83, es decir, $46,08 pesos por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de hoy. Ya suma dos días en caída.



En las negociaciones iniciales ha marcado un mínimo de $4.853, mientras que ha tocado un máximo de $4.908, apenas por arriba de $4.900. Hasta el momento se han negociado US$28 millones en 74 transacciones, según registra la plataforma Set-Fx.



Lea también: Dólar cerró la jornada con una leve disminución y su precio quedó sobre los $4.924



Sin embargo, los analistas han estimado que el dólar no desescelerará por debajo de los $4.800 esta semana. En los días previos ha tocado máximos cercanos a $5.000, como el martes 21 de febrero que alcanzó $4.978,50 en las negociaciones del intradía, pero no ha vuelto a subir por encima de ese hito histórico que marcó por primera vez en noviembre de 2022.



A pesar de que en el primer mes del año, el dólar experimentó caídas que provocaron una revaluación del peso la continuada batalla de la Fed contra la inflación, y perspectivas más negativas sobre el fenómeno del incremento global de precios, han llevado al mercado a prever nuevos incrementos de tasas en Estados Unidos.



Si bien, se veía una actitud más moderada de la Fed en el arranque de 2023, los expertos advertían que podría seguir el camino de más alzas porque la inflación no cederá tan rápido este año como se calculó inicialmente. Sin embargo, jugaron un papel clave en la caída las minutas de la Fed, que han ofrecido luces sobre el rumbo de la política monetaria y el comportamiento de la divisa. Según Bloomberg, están más alineadas con la perspectiva de ajuste monetario que ha previsto el mercado.