Director de Planeación Nacional habla de los retos de su dependencia para el 2023

Por estos días y como es el compromiso de cada cuatro años en el mes de diciembre, hay una entidad del Estado que no descansa ni un solo día. Se trata de Planeación Nacional, porque es allí en donde se debe redactar la hoja de ruta que tendrá el Gobierno Nacional para cumplir sus promesas de campaña.



En esta ocasión, el responsable de tener listo el Plan Nacional de Desarrollo para que sea discutido desde febrero próximo, es el director de esta entidad, Jorge Iván González, un hombre de amplia trayectoria en el sector público y conocedor de la planeación de un país tan complejo como es Colombia en todos sus aspectos.



En entrevista con Colprensa, González explicó cómo va el Gobierno con los llamados Diálogos Vinculantes, a través de los cuales la comunidad está planteando sus necesidades y que esperan sean atendidas en los próximos cuatro años.



Igualmente, recalcó la importancia del trabajo mancomunado de los gobiernos locales y regionales con el Estado, para dar cumplimiento a las peticiones de la comunidad



¿Cómo va ese proceso de escuchar y recibir de la gente sus comentarios y sus propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo?

Nos ha ido bien. Los últimos diálogos han tenido la ventaja de que han sido más ordenados, porque ya existe un documento base; entonces creo que la discusión ha sido más ordenada, me ha impresionado también la participación que han tenido las universidades y los gremios.



Las bases modificaron de manera sustantiva la manera de conversar, es decir, las bases que tiene ya el Consejo Nacional de Planeación, todo mundo las puede bajar de Planeación. Eso nos ha ayudado, porque los gremios dicen mire esta frase tal vez no está suficientemente clara, lo mismo nos dicen las comunidades, quizás esto podría ser mucho más enfático.



Creo que eso ha facilitado y ha mejorado la discusión. Los mismos Ministros nos mandan diez páginas, nosotros las convertimos en dos, entonces cada Ministerio nos puede guiar y opinar si en las páginas que omitimos habían ideas fundamentales que son importantes de incluir. Yo creo que en ese sentido el proceso ha estado bien.





Desde el Gobierno han destacado que esta es la primera vez que se escucha la gente para este proceso. ¿Hasta dónde eso sí se podrá llegar a cumplir?

Lo que estamos haciendo es acercando las grandes líneas que son, por ejemplo, las vías terciarias. Eso es un cambio importante frente al Plan de Desarrollo anterior que hizo mucho énfasis en 4G y 5G. Ahora gracias a lo que hemos encontrado en muchísimos sitios es la gran relevancia de las vías terciarias.



Hemos encontrado también de manera reiterada los temas del agua, pues medio país está inundado. Es claro que el agua parece no solamente como control o manejo de inundaciones sino como acueducto, transporte fluvial, ese es un tema que también se repite muchísimo y que preocupa bastante a las comunidades.



Otro tema es la educación universitaria, la productividad agropecuaria en sus diversas modalidades: crédito, la asistencia técnica, apoyo desde el punto de vista de sistemas de riego.



¿Qué podemos hacer nosotros?: decir que vías terciarias es una prioridad, pero habrá una que pidió una y no está y sencillamente no estará contenta porque quisiera la vía en su sitio. En el tema de las universidades se le dará un presupuesto mucho mayor, pero usted no puede hacer todas las universidades que la gente quiere, entonces se puede construir una en un sitio respondiendo a las preocupaciones de los jóvenes, pero ahora en determinado lado nos pueden decir que propusimos una universidad y no la hicieron pues el Ministerio de Educación priorizó de manera distinta y entonces en este sitio no hay universidad hoy, puede que haya una universidad dentro de un periodo de tiempo.



Es entonces un poco la situación que se nos va a presentar porque pues de todas maneras el presupuesto que nosotros estamos calculando es de mil billones de pesos distribuidos en las estrategias, pero obviamente eso no va a alcanzar para todo.



¿Cómo van con la construcción del capítulo de la paz total?

Nosotros hemos tratado de incluir el tema de la paz total como una idea que cubra distintas dimensiones, el reglamento en el territorio tiene mucho que ver. Nosotros lo que estamos diciendo es: primero, no construimos un discurso ingenuo, todos entendemos que partes del territorio importantes del país están vinculadas a minería ilegal, están vinculadas a narcotráfico, están vinculadas a deforestación.



A mí me impresionó mucho el informe de paz de Camilo González Posso, quien decía que tenemos 60 estructuras armadas en este momento. Él no dio el número de personas en armas, pero dice que tenemos 60 estructuras armadas por unos sitios muy importantes del Catatumbo, Cauca, Nariño, entonces, obviamente, el control del territorio es un elemento sustantivo de este proceso.



¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros?, pues tenemos que buscar alternativas. El Ministro de Justicia lo ha dicho a través del cannabis, ahora frente a la coca. Colombia tiene que liderar procesos a nivel andino y a nivel internacional para ver cómo vamos contrarrestando el prohibicionismo.



Este Gobierno acepta que ese prohibicionismo es absurdo, que fracasó, que estimula la guerra, pero Colombia no puede decir sola que legalicemos la coca. Colombia necesita comandar, liderar un proceso internacional empezando por los países andinos, para luchar contra esta lógica de prohibicionismo que ha sido fatal.



Claro que ahí hay unas preguntas que todos nos hacemos y es que el ordenamiento del territorio y la paz total implica resolver de manera estructural y definitiva los temas de narcotráfico de minería ilegal y deforestación, todos sabemos las complejidades inherentes a la solución de los conflictos.



¿Son suficientes los recursos qué están aforados en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Preocupa el crecimiento del dólar por el aumento de costos?

Claramente no es suficiente. Ahí no hemos incluido todavía la reforma tributaria, pero de todas maneras aún incrementando la tributaria no es suficiente.



Lo que estamos diciendo es que estructuremos unos proyectos estratégicos de tal manera que se desencadenen dinámicas que efectivamente transformen las condiciones económicas y sociales del país. Para eso es muy importante integrar recursos, Sistema General de Participaciones, Sistema Anual de Regalías, recursos de los municipios y departamentos.



Nosotros estamos desesperados, diciendo que creemos grandes proyectos estratégicos. No podemos seguir dispersando los recursos; si logramos crear unos proyectos estratégicos, pues vamos transformando las condiciones actuales, pero evidentemente para responderle a su pregunta, claramente, los recursos son insuficientes.



¿Estas obras estratégicas también deben ser muy rápidas para que se vean y comiencen a lograr el propósito. ¿Cuáles cree que van a ser esas obras?

Pues nosotros en los temas, por ejemplo de conectividad y de convergencia, esperamos estimular todos los proyectos iniciales que se tienen de vías férreas.



El Metro de Bogotá obviamente está ahí, todos los temas que tienen que ver con aeropuertos, avanzar en navegación fluvial, Canal del Dique, ya hay bastantes productos estructurados; no es que estemos partiendo de nada, ya hay unos proyectos estructurados, entonces continuar con esos procesos.



Hay unos temas muy complicados como es el de La Mojana, por ejemplo. Ahí podemos ir tomando decisiones rápidas, hay un Conpes sobre La Mojana que vamos a tratar de reformular, pero de todas maneras hay decisiones que ya se están tomando. Se está empezando a mirar cómo se compran tierras, cómo esa compra de tierra está articulada con Agencia de Desarrollo Rural, para mejorar las condiciones de conectividad, de asistencia técnica de crédito, entonces yo creo que vamos avanzando y que ya se han tomado decisiones que pueden ir apuntando hacia esas transformaciones importantes.



¿Cómo le ha ido en su relación con los gobernadores y con los alcaldes especialmente?

Lo que le hemos dicho es articulemos los proyectos, es decir no digan que La Mojana y el Canal del Dique son proyectos del Gobierno Nacional. Son iniciativas conjuntas, entonces articulemos los recursos. Lo que nosotros vamos a hacer como Planeación Nacional y estamos haciendo de una forma enfática es decir, mire proyectos locales de gobernadores y municipios, tienen que estar integrados a dinámicas estratégicas y eso no quiere decir que no estemos respetando la autonomía local.



Lo que decimos es que los proyectos que nos formulen, Planeación los acepta si están integrados a estructuras nacionales estratégicas. Por ejemplo, si decidimos que lo más importante en Chocó es el acueducto, pues los gobernadores y alcaldes nos tienen que ayudar para que los proyectos que se van a ejecutar sean de acueducto, eso es un poco lo que también está resultando en los diálogos regionales, pero nosotros no podemos dispersar los recursos como hasta ahora se ha hecho.