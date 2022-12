Más detalles sobre la variación del precio de la Gasolina en Colombia

Luego de que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmara el alza de 200 pesos en el precio regular de la gasolina, se conocieron algunos detalles de esta variación que empieza a regir a partir de este 1 de diciembre.



De acuerdo con Ocampo, esta medida lo que pretende es disminuir el impacto fiscal en el Gobierno nacional por la dinámica de los precios internacionales de los refinados, los cuales han aumentado debido a factores internacionales como el precio del petróleo y el nivel de riesgo global que ha afectado la tasa de cambio en el país.



Así entonces, lo primero a tener en cuenta, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, es que el diésel no registrará ningún ajuste en su precio.



Para diciembre de 2022, el precio promedio de venta al público de la gasolina en el país se ajustará en $200, ubicándose en $9.778 por galón, mientras que el precio promedio de venta al público del Acpm a nivel nacional, no tendrá ningún incremento.



"En el caso de no haber contado con la operación del Fepc, en lo corrido del 2022, el precio de la gasolina motor corriente se hubiera ubicado, en promedio, en más de $6.300 por encima del precio de venta promedio vigente por galón y en diésel en más de en $10.500", señaló en un comunicado la Creg.



Cabe mencionar que, incluyendo este ajuste, Colombia sigue teniendo uno de los precios de la gasolina y del diésel más baratos de América Latina debido a la operación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, Fepc, el cual ha mitigado la presión inflacionaria de los incrementos de los precios del petróleo y sus derivados en los últimos meses.