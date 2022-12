Video: Así transcurrió el debate de moción de censura contra la Ministra de Minas y Energía

Casi seis horas cumple la moción de censura a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde la oposición centró sus acusaciones a la funcionaria en el sentido de que generó pánico económico, no conoce el sector y está improvisando en adoptar las políticas minero-energéticas entre ellas, las nuevas energías.



El presidente de la Cámara, David Racero, previo al inicio del debate, indicó que primero hablarán los seis citantes, luego intervendrán los voceros de los partidos y posteriormente se defenderá la ministra Vélez, a quien la acompaña el ministro del Interior, Alfonso Prada, entre otros funcionarios del gobierno.



Racero, además, citó para el próximo martes 6 de diciembre la votación de la moción, la cual por el momento parecerá que será a favor de que Vélez se mantenga en el cargo.



Una de las convocantes de la moción, la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez (Cambio Radical), presentó la copia de un contrato que firmó la ministra Vélez el pasado 4 de noviembre con una firma española, la cual asesorará a Colombia en la compra de gas natural que hará a Venezuela próximamente.



“En menos de cien días usted ministra ha logrado un verdadero tsunami en el mercado económico, y lo dice el propio ministro de Hacienda por sus afirmaciones porque hay preocupación el mercado exterior”, indicó la representante citante.



Insistió la congresista que Vélez ha sido irresponsable al hablar de una supuesta transición energética, en donde no tiene una hoja de ruta clara y sólo ha llevado a generar un pánico económico innecesario.



La representante además llevó una olla sobre unos leños la cual la ubicó en la parte de adelante del Salón Elíptico, en donde puso un letrero que decía: “Al año mueren más de cuatro millones de personas en el mundo por la contaminación que produce el humo de leña. Sin gas, ¿a esto nos quieren llevar?”.

¿Un invitado especial? Durante el debate de moción de censura contra la Ministra de Minas apareció una olla como ‘invitada’ sorpresa en pleno espacio de la Cámara de Representantes como un acto simbólico. Sin embargo, fue retirado del lugar por los guardas de seguridad. pic.twitter.com/ZMEm2PMMZc — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 1, 2022



Por su parte el representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar, sostuvo que la ministra ha tomado decisiones irresponsables desde el día uno en que se encuentra en el gobierno, cuando según el congresista, Vélez dijo que se va a cambiar la política petrolera del país.



“... usurpar competencias e incumplir funciones no son sus únicos pecados ministra. Usted ha estado repitiendo en foros, entrevistas, incluso en debates, que todos podemos estar tranquilos porque los contratos de exploración ya firmados se van a respetar”, dijo el representante al asegurar que la política petrolera la aprueba es el Congreso de la República y no sólo el gobierno.



La representante Marelén Castillo, otra de las citantes, cuestionó que la ministra llegó a cambiar las competencias profesionales de asesores claves en el Ministerio de Minas, en donde sacó a los funcionarios con experiencia técnica para incluir a profesionales con otras competencias distintas al sector de minas y energía.

El representante uribista, Cristian Garcés, le pidió a la ministra la renuncia al cargo, porque en su criterio ha demostrado que desconoce el sector y porque con sus anuncios ha llevado a que devalúe más el peso.



La defensa a la ministra vino por la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien aseguró que la moción se hizo porque la ministra es una mujer. “Acá hay una cacería de brujas, una cacería desde el primer dia se le ha criticado, cuestionado, se le ha matoneado, por la forma como se viste, por la forma como habla, parece como si fuera un pecado ser académica por ser activistas ambientalista”.



El representante del Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca, sostuvo que no es cierto como señala la oposición que la ministra haya provocado pánico económico con sus declaraciones, esto porque no ha violado el Código Penal.



Con respecto al contrato que citó Arbeláez, el congresista del petrismo, dijo que el mismo tiene origen a la venta de gas que se dio desde el 2007 en el gobierno de Álvaro Uribe, pero que ante la reactivación de las relaciones el mismo se reactivo y la firma española está dando una asesoría de cómo se puede retomar.



Frente al contrato, el Ministerio de Minas en la cuenta de Twitter escribió que: “Desde el 2007, la empresa cuenta con un contrato de compra y transporte de gas con @PDVSA, el cual se encuentra vigente pero inactivo. En un periodo de estabilización de equipos. Por tal motivo @ECOPETROL_SA contrató esta firma especializada que les ha asesorado, desde hace varios años, para definir opciones a futuro sobre el contrato vigente desde el año 2007 y así tener mecanismos jurídicos para defender los intereses de la compañía”.



La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, aseguró que las acusaciones de la oposición son tan mentirosas que no han colocado las denuncias contra la ministra Vélez y en tal sentido dijo que ni en la Fiscalía o en la Superintendencia Financiera hay algún proceso en su contra.

Intervención de la Ministra de Minas

Luego de cerca de 9 horas de debate, finalmente se le dio pasado a la ministra Irene Vélez para que interviniera y presentara sus argumentos frente a las razones por las que fue citada a moción de censura.



Vélez, quien fue citada para que explicara sobre la reducción de las tarifas de energía, la revisión de los contratos de hidrocarburos y la construcción de la Hoja de Ruta Transición Energética, aseguró que en el país hay 381 contratos de explotación y exploración de petróleo.



Al respecto, la Ministra manifestó que de esa cifra de contratos hay más de 30 que tienen oportunidad petrolera, por lo cual, esos son los que van a analizar y a los que, además, se les va a ofrecer acompañamiento para determinar si son viables.



"Para nosotros es importante priorizar la tecnología, y para eso estamos hablando de recobro mejorado. (...) otros países productores tienen el orden del 30 % de recobro, mientras que nuestro recobro es de entre el 15 y el 18 %. (...) aumentar el factor de recobro mejorado significaría ampliar los recursos recuperables de hasta un 15 %. Si hacemos eso hoy, con las reservas disponibles, hoy que los precios están altos, podríamos aprovechar ese subsuelo", dijo.