Código Electoral: ¿por qué en el Congreso hubo falta de quórum para discutir este proyecto?

“Este proyecto requiere un trámite distendido, tranquilo y libre de presiones. Sin estas garantías por parte del Gobierno Nacional y la Registraduría nos seguiremos oponiendo a que se dé inicio a la discusión”.



Así lo manifestaron varios senadores en una carta enviada al presidente de la Comisión Primera, Fabio Amín, sobre la decisión de no asistir a las sesiones en las que, en repetidas ocasiones, han pedido que se hagan con un debate tranquilo y sin presiones.



Por falta de quórum, como ya había ocurrido el martes pasado, no se pudo realizar la discusión que había sido aplazada para este miércoles.



“Es un código de 377 disposiciones, tiene cosas buenas, regulares y malas. Lo que estamos haciendo es garantizándoles a los colombianos un estudio juicioso, no vamos a permitir que esto se convierta en un pupitrazo”.



Lea además: Parejas adoptantes del mismo sexo también tendrán derecho a licencia de paternidad



Así lo aseguró el senador Humberto de la Calle en un video en el que explicaba, junto a los congresistas Ariel Ávila y Jonathan Pulido, las razones por las que decidieron no asistir.



“La ponencia del Código Electoral dice que no cobijará las elecciones de 2023, por ende, no hay afán. El cronograma que nosotros proponemos es arrancar la discusión pausada, tranquila y juiciosa en marzo del próximo año”, dijo el senador Ávila.



Añadió que hay otros proyectos delicados que atender, como “la primera infancia del sistema general de participación, para que se les transfieran recursos a los municipios más pobres, y esto está causando es un bloqueo”.



Desde el pasado lunes, varios congresistas ya se empezaban a quejar de la extensión del proyecto y del poco tiempo que tenían para estudiarlo, además de ser reiterativos en el supuesto afán del Gobierno para que el documento fuera debatido.



Por su parte, el senador conservador Germán Blanco dijo que “se han suscitado muchos comentarios frente al proyecto, los cuales son ajenos a los coordinadores ponentes; el ausentismo marcado no permite la discusión del documento y me da miedo que esto se vuelva sistemático”.



Lea también: Corte continuará investigando a embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, por narcotráfico​



Otro congresista de la coalición, Alfredo de Luque (La U), planteó en la sesión que “no puedo criticar a los congresistas que se ausentan del trámite legislativo y luego hacer lo mismo. Entiendo que existan muchas prevenciones frente al proyecto, pero este nuevo régimen generará mejores reglas electorales en el país”.

En ese sentido, el senador vallecaucano de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, indicó que “la improvisación e incoherencia parecen ser la consigna de este Gobierno; hace 15 días radican con mensaje de urgencia y pocos días después lo retiran, dice el Gobierno que es importante dar un debate profundo, pero se ausentan”.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que “este Código fue radicado por el Gobierno el 8 de agosto; me temo que la ausencia de algunos congresistas es una expresión política de no habilitar la discusión”.



El presidente de la Comisión, Fabio Amín, indicó que se darán todas las garantías para que “el debate se surta en los tiempos necesarios para que el país entienda que de ninguna manera existe otro mensaje diferente al que esta Comisión ha expresado”.