¿Busca empleo?, esto ofrece Amazon en Colombia

Terminó en el Valle del Cauca la gira regional que realizó la compañía Amazon en busca de talento bilingüe para sus oficinas de servicio al cliente.



Según voceros de Invest Pacific, que acompañaron a esta empresa, se eligió al departamento por ser una región que, en lo que va del año, ha crecido de manera significativa en la generación de empleos bilingües.



“En el 2018 lanzamos nuestras operaciones en Colombia, y hoy en día desde el país prestamos un servicio en inglés, español y portugués, brindando soporte a quienes compran en Amazon España, Estados Unidos, México y Brasil. Gracias a que las posiciones de Servicio al Cliente son 100% virtuales, hemos podido atraer talento bilingüe y contratar en 23 diferentes departamentos del país. La gira en el Valle del Cauca con nuestro aliado Invest Pacific, así como el apoyo y acogida en tantas ciudades nos motiva seguir encontrando talento local y brindar oportunidades para que nuevas personas logren una trayectoria laboral exitosa en nuestra compañía”, dijo Gustavo Cadavid, gerente General de Servicio al Cliente de Amazon en Colombia.



Destacó el directivo, que Amazon ofrece salarios competitivos y un paquete completo de beneficios adicionales a los estipulados por ley, que incluye seguro médico y odontológico privado desde el primer día.



La compañía también ofrece licencias de maternidad y paternidad extendidas, así como un excelente ambiente laboral con oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.



La gira por el Valle se realizó este mes y contó con la participación de más de 350 personas en cinco ciudades: Yumbo, Palmira, Jamundí, Buenaventura y Cali.



Fue impulsada por Invest Pacific junto con el gobierno local, instituciones de empleo y academia. Entre los actores estratégicos que participaron figuran las alcaldías de Yumbo, Palmira, Jamundí, Buenaventura y Cali; la Cámara de Comercio de Buenaventura, la Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad de San Buenaventura, la Institución Educativa Mayor de Yumbo y la Institución Educativa Antonio José Camacho.









¿Cómo aplicar?

Los vallecaucanos con dominio del inglés que no hayan podido participar de esta primera gira y deseen aplicar a las vacantes de Amazon, pueden conocer los requisitos y el paso a paso para registrarse e iniciar el proceso:



La vacante disponible es: “Asociado de Servicio al Cliente – Bilingüe 40 horas – Work from home”. El proceso se hace totalmente virtual y desde el portal de la compañía. Se debe contar con aproximadamente 2 horas para completar la aplicación.



Los requisitos son los siguientes: Edad mínima: 18 años, tener permiso legal para trabajar en Colombia, nivel de inglés de 85% (B2 o superior), manejo básico de sistemas y computadores, tener disponibilidad de tiempo, la franja horaria que se maneja en operación es de lunes a domingo con un horario de 6 am a 11 p.m., contar con un espacio de trabajo tranquilo y libre de distracciones, entre otros.