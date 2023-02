Todavía no ruedan: ¿Qué pasó con el proyecto de las bicicletas públicas en Cali?

A pesar de que la actual Administración Municipal prometió establecer un sistema de bicicletas públicas, hasta el momento no se ha implementado este proyecto.



Esta iniciativa está estipulada en el Plan de Desarrollo y le apuesta a descontaminar y descongestionar la ciudad. De hecho, se tenía contemplado que iniciara en diciembre del 2022, pero, hasta el momento no han existido mayores avances.



“Indudablemente, la Secretaría de Movilidad se ha quedado corta en este proceso, ha existido prácticamente un abandono de todo lo que tiene que ver con las bicicletas. Se anunció el año pasado que se iba a tener una inversión cercana a los $ 9000 millones, pero eso solo se quedó en anuncios”, opinó el concejal Carlos Arias.



Además, el cabildante también dijo que se puede evidenciar la poca atención que la Alcaldía le presta a las bicicletas por el abandono de los bicicarriles.



“En Cali se debe incentivar el uso de la bicicleta, hacia allá debe moverse el sistema de transporte si queremos una ciudad menos contaminada. Y, para ello, también necesitamos que se le apuesten más a los bicicarriles para que exista una conectividad entre ellos”, agregó Arias.



Por otra parte, el director de la fundación Alvaralice y biciusuario, Juan Camilo Cook, calificó la iniciativa de tener bicicletas públicas como buena, pero recomendó tener en cuenta las experiencias de los proyectos Encicla (Medellín) y Tembici (Bogotá), para repetir los aciertos y evitar los problemas que estos sistemas han tenido.

El Sistema de Bicicletas Públicas también es una estrategia para poder mejorar la calidad del aire de la capital del Valle.

“Los anuncios acá han sido superficiales y es poco lo que se conoce sobre sus especificaciones técnicas y de diseño. Además, se deben tener en cuenta muchos aspectos, como el hecho de que vivimos en una ciudad que no es ajena al vandalismo y el robo de bienes públicos para venderlos por chatarra”, dijo Cook.



Además, el director de la Fundación Alvaralice resaltó que las bicicletas públicas son un sistema que tiene mucha popularidad en ciudades a nivel mundial, pero aún hay muchas incógnitas que no han sido resueltas en Cali.



“Habría que mirar bien cuál es la demanda que puede tener un sistema de estas características, el modelo de financiamiento (por ejemplo, si va a depender de patrocinios de empresas privadas), la capacidad de mantenerlo en funcionamiento y su cuidado”, recalcó Cook.

¿Cuándo se ejecutará el proyecto?

El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, informó que sí se hará este proyecto este año y que tendrá una inversión de $ 8000 millones.



“Se tiene programado que se publiquen los pliegos de contratación a más tardar el mes de marzo de este año, luego de eso tendrían que transcurrir unos 45 días hábiles para tener al contratista encargado de este proyecto, es decir, que esperamos que esté en funcionamiento para el segundo semestre”, comentó Vallejo.



El funcionario explicó que la idea inicial era implementar el proyecto en diciembre de 2022, pero que no fue posible por el poco abastecimiento de material que había en ese momento para cumplir con la instalación de las estaciones y las bicicletas.



“Se tendrán 55 estaciones y 600 bicicletas. Para esto se hizo un estudio y se determinó que la mayoría de estos puntos deberían estar en el centro y el centro ampliado de Cali, por ser sectores turísticos”, complementó Vallejo.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de bicicletas, el secretario Vallejo indicó que no entrarían a operar todas en un solo momento, sino que, según los estudios, se tardaría alrededor de 8 meses para que el proyecto esté funcionando al 100 %.



“Los estudios financieros nos han dicho que no puede ser gratuito el servicio. No obstante, aún queda por establecer el modelo mediante el cual se va a pagar, ya que se quiere que a futuro se pueda integrar a lo que será el Sistema Inteligente Integrado de Servicio Público y que, idealmente, se pueda pagar hasta con la misma tarjeta”, reveló Vallejo.



¿Hay bicicletas en abandono?

La concejal Ana Erazo recientemente denunció que hay algunas bicicletas que están sin uso en la Secretaría de Movilidad.



Ante esto, el secretario William Vallejo indicó que estas no serán utilizadas en el proyecto de bicicletas públicas, sino que “corresponden a unas bicicletas que recibió Metrocali, y algunas de ellas se están empleando en un programa de la Alcaldía en el que los funcionarios pueden prestarlas y obtener medio día laboral al mes si logran llegar a la oficina cuatro veces al mes en bicicleta”.