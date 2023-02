La propuesta de expertos para salvar el MÍO y lograr que este tenga más usuarios

Jaime Ahcar, director de la carrera de Economía de la Universidad Javeriana de Cali, sostuvo que la Alcaldía de la ciudad debería plantearse la posibilidad de realizar algunas obras públicas en la ciudad, como más puentes y hundimientos, principalmente para los carriles exclusivos del MÍO.



Esto debido a que permitiría que la circulación por la ciudad, por lo menos en los principales corredores, sea más rápida, atrayendo a una importante cantidad de usuarios que se quejan por la tardanza del servicio.



“Mientras no se hagan los puentes y los hundimientos, lo más probable es que los caleños sigan optando por desplazarse en motocicleta para las largas distancias y no necesariamente será viable el sistema de transporte MÍO”, aseguró Ahcar.



Cabe recordar que el MÍO solo transporta alrededor de 250 mil usuarios todos los días, mientras que en el parque automotor de la ciudad hay registrados más de 700 mil vehículos, que tienen el mayor caudal de ciudadanos.



Estos no son los únicos reparos que el directivo educativo realizó sobre el tema, también sostuvo que Cali debe avanzar rápidamente hacia la posibilidad de un transporte alternativo, como el Tren de Cercanías o, incluso, el Metro, del cual el Gobierno Nacional ya anunció que financiará los estudios.



Sin embargo, la prioridad por el momento debe ser salvar al MÍO. Esto es lo que han acordado muchos líderes de la región, entre académicos, concejales y empresarios.