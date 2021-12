A dos días del inicio de la Feria de Cali 2021, ¿cómo están las cifras de covid-19 en la ciudad?

Las cifras de contagio de Covid-19 en la ciudad de Cali, en el último mes, han registrado cierta estabilidad, sin embargo, diariamente mueren entre 3 y 5 personas en la ciudad por esta enfermedad.



Han pasado dos grandes eventos como los Juegos Panamericanos y el Petronio Álvarez sin que se presenten picos de contagio, situación que se espera continúe para las festividades de fin de año, entre ellas la Feria de Cali.



Según el boletín epidemiológico del 21 de diciembre de la Secretaría de

Salud, en el momento hay 140 pacientes covid hospitalizados, 9 menos respecto a la semana anterior. Asimismo, en UCI se encuentran 73 personas, 6 casos menos frente a la semana pasada.



Sin embargo, sí se nota un leve aumento en el número de casos activos y en la ocupación UCI por parte de pacientes covid, si se tienen en cuenta datos del último mes. Por ejemplo, se pasó del 7% de ocupación UCI (al 22 de noviembre) al 8,2% al 21 de diciembre.



Miyerlandi Torres, secretaria de salud de Cali, explicó que “tenemos en estos momentos una curva epidémica que se encuentra controlada con un porcentaje de positividad que está entre el 5 y el 7%, de 100 muestras tomadas, 5 a 7 personas son positivas. Esto comparado con el 2020 ha tenido una disminución de más del 300% en cuanto a casos, y en UCI y mortalidad. Nuestra recomendación sigue siendo el uso del tapabocas y la vacunación con esquemas completos y para las personas mayores de 50 años con la dosis de refuerzo”.

Para los expertos, pese a que los casos se han mantenido estables durante las últimas semanas, no hay que bajar la guardia.



“La tendencia a la disminución de casos puede ser multifactorial; teniendo en cuenta que la gente cada vez se toma menos pruebas por temas culturales del momento, entonces debemos interpretar la situación como una señal que nos impulse a no bajar la guardia, dado que los datos reales de casos no pueden ser evaluados”, aseveró Mónica Burgos, Magíster en epidemiología y docente investigadora de la Universidad Santiago de Cali.



La situación epidemiológica de la ciudad podría verse afectada por la llegada de la nueva variante al territorio nacional, frente a esta situación la recomendación es continuar con los procesos de inmunización.



“Esta variante posiblemente ya esté en nuestro entorno y obviamente tenemos que continuar con los protocolos de bioseguridad y fortaleciendo la vacunación, a pesar de que existen dudas de la efectividad de las vacunas con respecto a esta variante. Lo más seguro en este momento y lo que puede seguir controlando la pandemia como hasta esta fecha, es utilizar los protocolos de bioseguridad y completar los esquemas de inmunización”, puntualizó Torres.

La estrategia



A tan solo dos días del inicio de la Feria de Cali, las autoridades de salud preparan diferentes planes estratégicos para garantizar que este evento se realice de la mejor manera.



“Nuestras medidas para la Feria incluyen el control desde el aeropuerto verificando que Migración está solicitando el carné de vacunación o la prueba PCR si las personas son colombianas o extranjeras, tendremos dispositivos de tomas de muestra en la Terminal de Transporte de Cali”.



El municipio cuenta además con 30 puntos de toma de muestras covid para quienes sospechan que tienen la enfermedad y duplicarán los puntos de vacunación acompañando los diferentes eventos de la ciudad, iniciando desde el 25 de diciembre con el Salsódromo y con presencia en la feria del Oriente, entre otros espacio.



La recomendación general es cumplir con los protocolos, el uso del tapabocas y el lavado de manos.

Tenga en cuenta



Durante la Feria de Cali se tendrán puntos de vacunación nocturnos en sectores como Granada, La 66, Alameda y Menga para dar la oportunidad a los que no se han vacunado de hacerlo.



Los empresarios caleños que están haciendo eventos de fin de año se comprometieron con la ciudad a exigir el carné de vacunación.