Por estos días el presidente Gustavo Petro ha estado manifestándose activamente con relación al negocio del narcotráfico y este sábado, en medio de la ceremonia de ascenso de 42 integrantes de la Fuerza Pública, no fue diferente.



En esta ocasión, el presidente Petro se refirió a sus propias declaraciones sobre que los campesinos puedan seguir cultivando hoja de coca mientras van plantando el cultivo sustituto y fue enfático en que no es que se vaya a permitir la cocaína porque por el contrario, según dijo, lo que busca su Gobierno es capturar a los dueños de la cocaína.



"Cuando decimos que no vamos a atacar un campesino, que le vamos a comprar su cosecha mientras transformamos la región para que se pueda volver productiva en las economías legales, no estamos diciendo que vamos a permitir la cocaína. Al contrario, vamos a capturar a los dueños de la cocaína. Ese es el objetivo que le propongo al Ejército, la Policía, y a la Fuerza Pública", mencionó.



Además, el Mandatario fue enfático en que para Colombia es necesario reforzar las capacidades de la Fuerza Pública porque el negocio del narcotráfico ha ido variando y ya no se puede combatir de la misma forma en que se hacia antes. Incluso, dijo que este ha cambiado tanto que ahora se puede hablar de "multinacionales del narcotráfico".



"A Colombia entraban 15.000 millones de dólares al año, era casi el doble de las exportaciones del carbón, dicen los expertos. Hay que detener los grandes cargamentos, los dueños del capital narcotraficante, los que lavan activos", indicó.



De igual manera, Petro recalcó que los campesinos no son a quienes se debe ver como los responsables del negocio de la cocaína porque, según dijo, a diferencia de lo que se ha creído, en lugares como Quibdó, Tumaco, Buenaventura o las comunas de Medellín, viven es la víctimas.



"¿Qué culpa tiene el campesinado de Colombia de lo que está pasando con 130 millones de consumidores de estupefacientes en el mundo dedicados a la cocaína. Los responsables no viven en El Tarra, no viven en Carepa ni en los barrios pobres de Quibdó ni Buenaventura ni Tumaco ni Ciudad Bolívar ni Bosa ni las comunas de Medellín. Ahí viven las víctimas", dijo.



Finalmente, el Presidente precisó que los verdaderos "dueños" del negocio del narcotráfico viven en ciudades grandes del país o, incluso, del mundo. Incluso, aseguró que en el país hay responsables del negocio que se "mueven" en los escenarios del poder".



​"Esas personas viven en Miami, en Madrid. Quizás cerca, en Bogotá. Se han paseado por los salones del Palacio de Nariño, se han vuelto senadores muchas veces, han comprado congresistas, se mueven en los escenarios del poder mundial. Ahí está el verdadero peligro de la tranquilidad nacional", puntualizó.