Dólares, cocaína y narcotráfico, los temas del nuevo desacuerdo en redes entre Petro y Cabal

El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal tuvieron un nuevo 'desacuerdo' en redes sociales y esta vez la cocaína, los dólares y el narcotráfico fueron los temas que llevaron a que hubiera intercambio de respuestas entre ambos.



Todo inició cuando la Senadora compartió un video de Petro, en el que él explica el porqué, según él, se ha ido devaluando el peso colombiano y la relación que esta situación tendría con el narcotráfico. El Presidente mencionó que el negocio de la droga se ha modernizado y estaría pasando desapercibido en el mercado financiero mundial.



Incluso, indicó que la oferta de los estupefacientes ha crecido tanto que los dólares para ese negocio se están quedando en otros países y no se inyectan más a Colombia. Al respecto, Cabal cuestionó la hipótesis del Presidente y, además, pidió respuestas para conocer si es cierto que los 'narcos' están llevando su negocio a otros países.



"Según Petro, la caída del peso colombiano se debe a que no están entrando dólares para comprar “coca”. ¿Entonces dónde están las 1.400 toneladas métricas al año que están produciendo los narcos que celebran el alto precio del dólar?", escribió la Senadora vallecaucana en Twitter.

​Frente al comentario de Cabal, el Presidente se pronunció a través de su cuenta de Twitter y manifestó que los dólares que eran usados para el negocio de la droga en Colombia ya no están llegando al país porque "los dueños del narcotráfico cambiaron".



"Como cualquier comercio mundial de mercancías, la mayor parte de los dólares en que se transforma la mercancía están en el sistema financiero internacional, la mayor parte no entra a Colombia porque cambiaron los dueños del narcotráfico", mencionó Petro.



Además, aseguró que, para él, ha sido tal el cambio en el negocio del narcotráfico que ahora las organizaciones que se dedican a comercializar cocaína se han industrializado y ya la compra de pasta de coca no es tan primordial como lo era antes.



"El cambio estructural del narcotráfico de Cocaina ha transformado las organizaciones mafiosas en multinacionales y han llevado la producción de materia prima a la escala industrial. Por eso han comenzado a desechar las compras dd pasta de coca a los campesinos", precisó.