"El peso se devaluó porque los dólares de la cocaína ya no llegan a Colombia": Petro

El presidente Gustavo Petro ha dado de qué hablar este viernes en redes sociales por las explicación que dio sobre el porqué, según su concepto, el peso colombiano se ha devaluado en el último año.



Según la hipótesis del Mandatario, el narcotráfico se ha modernizado y estaría pasando desapercibido en el mercado financiero mundial. Incluso, indicó que la oferta de los estupefacientes ha crecido tanto que los dólares para ese negocio se están quedando en otros países y no se inyectan más a Colombia.



"¿Alguien se ha preguntado por qué se cayó el peso colombiano? El peso colombiano tuvo que caerse porque ya no entran dólares en la misma cantidad que antes. ¿De dónde venían los dólares que entraban a Colombia? De los del petróleo, sí, de los del carbón, sí. Pero también eran los de la cocaína", comentó Petro.



Además, insinuó que la caída del peso colombiano evidencia una realidad económica relacionada con que los dólares que entraban para la comercialización de la cocaína, según su planteamiento, ya no lo están haciendo. De hecho, mencionó que en Estados Unidos o Europa se están quedando retenidos los dólares con los que se compraba la droga que se produce en el país.



"Pero también eran los de la cocaína. Si el peso colombiano se cayó, evidencia una realidad económica y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia. Se quedan en el camino: en Wall Street, New York, México, Tegucigalpa, Madrid, Bruselas, Luxemburgo, etcétera, etcétera, etcétera", manifestó el Presidente.

